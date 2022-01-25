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Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией
Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 25.01.2022
Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией
Польша приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража страны. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:33
2022-01-25T20:33
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Польша приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража страны. "Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что длина строящегося заграждения будет 186 километров, а стоимость – 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). "Это самая большая инвестиция в истории Пограничной стражи", - говорится в сообщении.Также пограничная стража распространила видеозапись, на которой экскаватор копает ямы, в которые будут установлены столбы будущего заграждения.Польша на фоне миграционного кризиса приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается сооружение инженерного заграждения пятиметровой высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения.Для сооружения заграждения будет использована сталь, в заборе предусмотрены 22 калитки, чтобы сделать возможной миграцию животных.Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.В прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20220125/belorussiya-1769468130.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:33 25.01.2022
 
Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией

Польша начала строить 186 километровое заграждение на границе с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Польша приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража страны.
"Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Лукашенко заявил о провокациях западных стран на границе с ЕС
Отмечается, что длина строящегося заграждения будет 186 километров, а стоимость – 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). "Это самая большая инвестиция в истории Пограничной стражи", - говорится в сообщении.
Также пограничная стража распространила видеозапись, на которой экскаватор копает ямы, в которые будут установлены столбы будущего заграждения.
Польша на фоне миграционного кризиса приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается сооружение инженерного заграждения пятиметровой высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения.
Для сооружения заграждения будет использована сталь, в заборе предусмотрены 22 калитки, чтобы сделать возможной миграцию животных.
Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.
В прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 22:33
В Минске не исключили попытку Польши захватить белорусского пограничника
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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