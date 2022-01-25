https://ria.ru/20220125/granitsa-1769512666.html

Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией

Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 25.01.2022

Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией

Польша приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража страны. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:33

2022-01-25T20:33

2022-01-25T20:33

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Польша приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией, сообщает пограничная стража страны. "Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство", - говорится в сообщении.Отмечается, что длина строящегося заграждения будет 186 километров, а стоимость – 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). "Это самая большая инвестиция в истории Пограничной стражи", - говорится в сообщении.Также пограничная стража распространила видеозапись, на которой экскаватор копает ямы, в которые будут установлены столбы будущего заграждения.Польша на фоне миграционного кризиса приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается сооружение инженерного заграждения пятиметровой высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения.Для сооружения заграждения будет использована сталь, в заборе предусмотрены 22 калитки, чтобы сделать возможной миграцию животных.Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.В прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20220125/belorussiya-1769468130.html

https://ria.ru/20220124/pogranichnik-1769335379.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии