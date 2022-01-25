https://ria.ru/20220125/granata-1769460049.html

Источник: подорвавший в доме гранату приморец хотел напугать товарищей

Источник: подорвавший в доме гранату приморец хотел напугать товарищей - РИА Новости, 25.01.2022

Источник: подорвавший в доме гранату приморец хотел напугать товарищей

Приморец, подорвавший гранату в жилом доме в Арсеньеве, рассказал, что нашел ее и решил напугать товарищей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:09

2022-01-25T16:09

2022-01-25T16:09

происшествия

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Приморец, подорвавший гранату в жилом доме в Арсеньеве, рассказал, что нашел ее и решил напугать товарищей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в УМВД сообщили РИА Новости, что в девятиэтажке на улице Островского в городе Арсеньев произошел хлопок. Источник агентства уточнил, что один человек погиб, пятеро получили травмы, предположительно, при взрыве гранаты. В СУСК сообщили, что в общем коридоре на шестом этаже дома обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В прокуратуре отметили, что ранее судимый местный житель подорвал взрывное устройство, один человек погиб и пятеро, включая предполагаемого виновника, пострадали."(Подозреваемый – ред.) сказал, что нашёл гранату. Решил напугать товарищей", - сказал собеседник.По его словам, правоохранители пока устанавливают, где фигурант взял гранату.Прокуратура Приморья сообщает, что подозреваемому дополнительно вменили покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатки."По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств)", - говорится в релизе ведомства.

https://ria.ru/20220125/vzryv-1769447849.html

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происшествия, приморский край, россия