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Суд в Москве отказался отменять штрафы Google на 11 миллионов рублей
Суд в Москве отказался отменять штрафы Google на 11 миллионов рублей - РИА Новости, 25.01.2022
Суд в Москве отказался отменять штрафы Google на 11 миллионов рублей
Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобы Google на штрафы 11 миллионов рублей за неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:03
2022-01-25T17:03
2022-01-25T17:15
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобы Google на штрафы 11 миллионов рублей за неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, которыми Google LLC наложены административные штрафы по трем делам, – всего на 11 миллионов рублей", - сказала она.Гуринчук пояснила, что они были назначены по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ - неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. О какой именно информации речь, ни тогда, ни сейчас не раскрывается.Позднее за повторное нарушение на компанию был наложен оборотный штраф, превышающий 7,2 миллиарда рублей.
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общество, москва, google, россия
17:03 25.01.2022 (обновлено: 17:15 25.01.2022)
Суд в Москве отказался отменять штрафы Google на 11 миллионов рублей
Суд в Москве отказался отменять штрафы Google на 11 миллионов рублей за незаконный контент
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобы Google на штрафы 11 миллионов рублей за неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, которыми Google LLC
наложены административные штрафы по трем делам, – всего на 11 миллионов рублей", - сказала она.
Гуринчук пояснила, что они были назначены по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ - неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. О какой именно информации речь, ни тогда, ни сейчас не раскрывается.
Позднее за повторное нарушение на компанию был наложен оборотный штраф, превышающий 7,2 миллиарда рублей.