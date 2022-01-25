https://ria.ru/20220125/gololeditsa-1769405942.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.01.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:36
2022-01-25T12:36
2022-01-25T12:36
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 11.00 27 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы