https://ria.ru/20220125/gazoprovod-1769428155.html

"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток"

"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 25.01.2022

"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток"

Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток" для поставок газа из России через Монголию в Китай завершена, сообщил... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:12

2022-01-25T14:12

2022-01-25T14:19

в мире

монголия

китай

газпром

россия

алексей миллер

telegram (приложение)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток" для поставок газа из России через Монголию в Китай завершена, сообщил "Газпром"."Алексей Миллер и вице-премьер Монголии С. Амарсайхан подписали протокол по результатам рассмотрения технико-экономического обоснования строительства газопровода для поставок российского газа в Китай через Монголию", — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале компанииПротяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций, уточняет "Газпром".

https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html

монголия

китай

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в мире, монголия, китай, газпром, россия, алексей миллер, telegram (приложение)