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"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток"
"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 25.01.2022
"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток"
Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток" для поставок газа из России через Монголию в Китай завершена, сообщил... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:12
2022-01-25T14:12
2022-01-25T14:19
в мире
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китай
газпром
россия
алексей миллер
telegram (приложение)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток" для поставок газа из России через Монголию в Китай завершена, сообщил "Газпром"."Алексей Миллер и вице-премьер Монголии С. Амарсайхан подписали протокол по результатам рассмотрения технико-экономического обоснования строительства газопровода для поставок российского газа в Китай через Монголию", — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале компанииПротяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций, уточняет "Газпром".
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в мире, монголия, китай, газпром, россия, алексей миллер, telegram (приложение)
14:12 25.01.2022 (обновлено: 14:19 25.01.2022)
"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток"
"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта "Союз Восток" для поставок газа в Китай