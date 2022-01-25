https://ria.ru/20220125/gaz-1769470481.html

СМИ: ФРГ и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2" из-за Киева

СМИ: ФРГ и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2" из-за Киева - РИА Новости, 25.01.2022

СМИ: ФРГ и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2" из-за Киева

Германия заверила США, что в случае конфликта России с Украиной газ по "Северному потоку 2" не пойдет, но об отказе от проекта речи нет, сообщил во вторник... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:59

2022-01-25T16:59

2022-01-25T17:08

в мире

украина

берлин (город)

вашингтон (город)

группа газ

bild

ситуация в днр и лнр

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия заверила США, что в случае конфликта России с Украиной газ по "Северному потоку 2" не пойдет, но об отказе от проекта речи нет, сообщил во вторник таблоид BILD cо ссылкой на собственную информацию.Как сообщило издание, две недели назад состоялся визит в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса. Одной из тем визита стал вопрос об эксплуатации газопровода "Северный поток 2"."Бернса и госсекретаря США Блинкена заверили, что в случае вторжения России на Украину газ по "Северному потоку 2" не пойдет. К неудовольствию американской стороны ведомство канцлера (ФРГ Олафа Шольца) и руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не захотели дистанцироваться от кремлевского трубопровода", - пишет таблоид со ссылкой на собственную информацию.По информации BILD, в ходе визита Бернса в Берлине также была "прощупана ситуация в руководстве СДПГ". В Вашингтоне "есть сомнения в лояльности высших политиков СДПГ" к альянсу НАТО, пишет издание без указания источников, так как "влияние лояльного Москве окружения экс-канцлера и кремлевского менеджера (Герхарда) Шредера по-прежнему оценивается как значительное".Газопровод "Северный поток 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769461730.html

https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769455931.html

украина

берлин (город)

вашингтон (город)

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, берлин (город), вашингтон (город), группа газ, bild, ситуация в днр и лнр, киев, сша, евросоюз, мид германии, уильям бернс, северный поток — 2, олаф шольц, россия