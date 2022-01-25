Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/gaz-1769468894.html
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу - РИА Новости, 25.01.2022
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу
"Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:50
2022-01-25T16:50
экономика
в мире
природный газ
словакия
европа
газпром
eustream
оператор гтс украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/23/1563022328_421:409:2059:1330_1920x0_80_0_0_3beb7b6c4a1c219607e98964e4db79d1.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и словацкого оператора ГТС Eustream.Так, в понедельник заявки на входе в ГТС Украины на границе с Россией составляли 58,75 миллиона кубометров в сутки против фактически прокаченных 47,98 миллиона кубометров в пятницу (в выходные дни поток не прерывается, но обычно значительно снижен). Таким образом, если фактический поток российского газа на входе в украинскую ГТС 24 января соответствовал заявкам на прокачку, то транзит мог вырасти на 22%.Аналогичный объем заявок в точках входа в газотранспортную систему Украины на границе с РФ указан на 25 января, он составляет 59,14 миллиона кубометров. Фактический же объем прокачки в этих точках пока неизвестен.В то же время, транзит газа через газотранспортную систему Украины в Словакию по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа, также вырос.По данным словацкого оператора ГТС, в пятницу, 21 января, через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, было прокачено 33,39 миллиона кубометров, а в понедельник, 24 января, прокачано уже 42,07 миллиона кубов (рост на 26%). Заявка на прокачку в этой точке 25 января составляет 42,13 миллиона кубометров, указано на сайте оператора ГТС Украины.Объем транзита газа по ужгородскому коридору сейчас на максимуме с 1 января, но все равно значительно ниже показателей конца 2021 года. Так, в декабре через Вельке Капушаны ежесуточно проходило около 80-90 миллионов кубометров. При этом, как пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные компании The Weather Co, спрос на газ со стороны генерирующего сектора Европы на следующей неделе может снизиться из-за ожидания потепления в регионе и благоприятной погоды для ветрогенерации.
https://ria.ru/20220124/gaz-1769289740.html
https://ria.ru/20220125/gazoprovod-1769428155.html
словакия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/23/1563022328_199:130:2517:1869_1920x0_80_0_0_5aed5378201b29343ab938219c6af732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, природный газ, словакия, европа, газпром, eustream, оператор гтс украины, россия
16:50 25.01.2022
 
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу

"Газпром" с понедельника увеличил транзит газа через Украину в Европу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и словацкого оператора ГТС Eustream.
Так, в понедельник заявки на входе в ГТС Украины на границе с Россией составляли 58,75 миллиона кубометров в сутки против фактически прокаченных 47,98 миллиона кубометров в пятницу (в выходные дни поток не прерывается, но обычно значительно снижен). Таким образом, если фактический поток российского газа на входе в украинскую ГТС 24 января соответствовал заявкам на прокачку, то транзит мог вырасти на 22%.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 17:12
Заполненность украинских ПХГ находится на минимальном уровне
Аналогичный объем заявок в точках входа в газотранспортную систему Украины на границе с РФ указан на 25 января, он составляет 59,14 миллиона кубометров. Фактический же объем прокачки в этих точках пока неизвестен.
В то же время, транзит газа через газотранспортную систему Украины в Словакию по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа, также вырос.
По данным словацкого оператора ГТС, в пятницу, 21 января, через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, было прокачено 33,39 миллиона кубометров, а в понедельник, 24 января, прокачано уже 42,07 миллиона кубов (рост на 26%). Заявка на прокачку в этой точке 25 января составляет 42,13 миллиона кубометров, указано на сайте оператора ГТС Украины.
Объем транзита газа по ужгородскому коридору сейчас на максимуме с 1 января, но все равно значительно ниже показателей конца 2021 года. Так, в декабре через Вельке Капушаны ежесуточно проходило около 80-90 миллионов кубометров. При этом, как пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные компании The Weather Co, спрос на газ со стороны генерирующего сектора Европы на следующей неделе может снизиться из-за ожидания потепления в регионе и благоприятной погоды для ветрогенерации.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
14:12
"Газпром" завершил подготовку обоснования проекта газопровода "Союз Восток"
 
ЭкономикаВ миреПриродный газСловакияЕвропаГазпромEustreamОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие