https://ria.ru/20220125/gaz-1769468894.html

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу - РИА Новости, 25.01.2022

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину в Европу

"Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:50

2022-01-25T16:50

2022-01-25T16:50

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газпром

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оператор гтс украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Газпром" с начала недели увеличил транзит газа через территорию Украины в Европу, прокачка могла вырасти более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" и словацкого оператора ГТС Eustream.Так, в понедельник заявки на входе в ГТС Украины на границе с Россией составляли 58,75 миллиона кубометров в сутки против фактически прокаченных 47,98 миллиона кубометров в пятницу (в выходные дни поток не прерывается, но обычно значительно снижен). Таким образом, если фактический поток российского газа на входе в украинскую ГТС 24 января соответствовал заявкам на прокачку, то транзит мог вырасти на 22%.Аналогичный объем заявок в точках входа в газотранспортную систему Украины на границе с РФ указан на 25 января, он составляет 59,14 миллиона кубометров. Фактический же объем прокачки в этих точках пока неизвестен.В то же время, транзит газа через газотранспортную систему Украины в Словакию по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа, также вырос.По данным словацкого оператора ГТС, в пятницу, 21 января, через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, было прокачено 33,39 миллиона кубометров, а в понедельник, 24 января, прокачано уже 42,07 миллиона кубов (рост на 26%). Заявка на прокачку в этой точке 25 января составляет 42,13 миллиона кубометров, указано на сайте оператора ГТС Украины.Объем транзита газа по ужгородскому коридору сейчас на максимуме с 1 января, но все равно значительно ниже показателей конца 2021 года. Так, в декабре через Вельке Капушаны ежесуточно проходило около 80-90 миллионов кубометров. При этом, как пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные компании The Weather Co, спрос на газ со стороны генерирующего сектора Европы на следующей неделе может снизиться из-за ожидания потепления в регионе и благоприятной погоды для ветрогенерации.

https://ria.ru/20220124/gaz-1769289740.html

https://ria.ru/20220125/gazoprovod-1769428155.html

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экономика, в мире, природный газ, словакия, европа, газпром, eustream, оператор гтс украины, россия