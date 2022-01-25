https://ria.ru/20220125/gafurov-1769456277.html

Мосгорсуд признал арест ректора КФУ Гафурова законным

Мосгорсуд признал арест ректора КФУ Гафурова законным - РИА Новости, 25.01.2022

Мосгорсуд признал арест ректора КФУ Гафурова законным

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, сообщили... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:55

2022-01-25T15:55

2022-01-25T15:55

происшествия

москва

московский городской суд

казанский (приволжский) федеральный университет

ильшат гафуров

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Басманный суд Москвы 22 декабря отправил Гафурова в СИЗО до 21 февраля."Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы в отношении Гафурова И.Р. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы – без удовлетворения.", - сказали в суде.Речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами: одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем.Шестидесятилетний Гафуров занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года. Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук и профессор. В декабре он был временно отстранен от руководства университетом.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765118813.html

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