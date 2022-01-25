https://ria.ru/20220125/fotograf-1769513855.html
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф - РИА Новости, 25.01.2022
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф
Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:48
2022-01-25T20:48
2022-01-25T20:48
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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV.Инцидент произошел 19 января, когда 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго. Во время прогулки он упал и потерял сознание.Никто из многочисленных прохожих не пришел на помощь пожилому человеку. Только в 6.30 в среду на место происшествия прибыли сотрудники экстренной службы, которых вызвал один из парижских бездомных.Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.О трагической судьбе своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте.Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.
https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769180957.html
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в мире, париж
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф
В центре Парижа известный фотограф Робер замерз насмерть при полном равнодушии прохожих