https://ria.ru/20220125/fotograf-1769513855.html

В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф

В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф - РИА Новости, 25.01.2022

В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф

Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:48

2022-01-25T20:48

2022-01-25T20:48

в мире

париж

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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV.Инцидент произошел 19 января, когда 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго. Во время прогулки он упал и потерял сознание.Никто из многочисленных прохожих не пришел на помощь пожилому человеку. Только в 6.30 в среду на место происшествия прибыли сотрудники экстренной службы, которых вызвал один из парижских бездомных.Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.О трагической судьбе своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте.Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769180957.html

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в мире, париж