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В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф - РИА Новости, 25.01.2022
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф
Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:48
2022-01-25T20:48
в мире
париж
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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV.Инцидент произошел 19 января, когда 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго. Во время прогулки он упал и потерял сознание.Никто из многочисленных прохожих не пришел на помощь пожилому человеку. Только в 6.30 в среду на место происшествия прибыли сотрудники экстренной службы, которых вызвал один из парижских бездомных.Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.О трагической судьбе своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте.Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.
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в мире, париж
20:48 25.01.2022
 
В центре Парижа замерз насмерть известный фотограф

В центре Парижа известный фотограф Робер замерз насмерть при полном равнодушии прохожих

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Известный фотограф замерз насмерть на улице в центре Парижа, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел 19 января, когда 84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго. Во время прогулки он упал и потерял сознание.
Никто из многочисленных прохожих не пришел на помощь пожилому человеку. Только в 6.30 в среду на место происшествия прибыли сотрудники экстренной службы, которых вызвал один из парижских бездомных.
Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.
О трагической судьбе своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте.
Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.
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