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Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля
Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля - РИА Новости, 25.01.2022
Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,3361 рубля, до 88,9286 рубля, курс доллара - на 1,2773 рубля, до 78,6422 рубля, следует... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:51
2022-01-25T12:51
2022-01-25T12:58
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,3361 рубля, до 88,9286 рубля, курс доллара - на 1,2773 рубля, до 78,6422 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,3038 рубля, составив 83,2711 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
12:51 25.01.2022 (обновлено: 12:58 25.01.2022)
Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля
Официальный курс евро на среду вырос до 88,93 рубля
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,3361 рубля, до 88,9286 рубля, курс доллара - на 1,2773 рубля, до 78,6422 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,3038 рубля, составив 83,2711 рубля.