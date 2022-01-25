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Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля

Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля - РИА Новости, 25.01.2022

Курс евро на среду вырос на 1,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,3361 рубля, до 88,9286 рубля, курс доллара - на 1,2773 рубля, до 78,6422 рубля, следует... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:51

2022-01-25T12:51

2022-01-25T12:58

экономика

евро

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,3361 рубля, до 88,9286 рубля, курс доллара - на 1,2773 рубля, до 78,6422 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,3038 рубля, составив 83,2711 рубля.

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2022

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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия