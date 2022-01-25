https://ria.ru/20220125/evakuatsiya-1769519464.html
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой" - РИА Новости, 25.01.2022
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов, а выезд сотрудников диппредставительства... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:43
2022-01-25T21:43
2022-01-25T21:43
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов, а выезд сотрудников диппредставительства некоторых стран является "тонкостями сложной дипломатической игры".О планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия."Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единственной командой", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник вечером.
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов некоторыми странами из Украины дипломатической игрой