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Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой" - РИА Новости, 25.01.2022
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов, а выезд сотрудников диппредставительства... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:43
2022-01-25T21:43
в мире
украина
сша
великобритания
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов, а выезд сотрудников диппредставительства некоторых стран является "тонкостями сложной дипломатической игры".О планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия."Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единственной командой", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник вечером.
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
21:43 25.01.2022
 
Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины "дипломатической игрой"

Зеленский назвал эвакуацию дипломатов некоторыми странами из Украины дипломатической игрой

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов, а выезд сотрудников диппредставительства некоторых стран является "тонкостями сложной дипломатической игры".
О планах по эвакуации части сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников на Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единственной командой", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник вечером.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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