https://ria.ru/20220125/evakuatsiya-1769346746.html

Четыре страны уведомили Украину о планах эвакуировать семьи дипломатов

Четыре страны уведомили Украину о планах эвакуировать семьи дипломатов - РИА Новости, 25.01.2022

Четыре страны уведомили Украину о планах эвакуировать семьи дипломатов

Только четыре страны, включая Германию, уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из страны, сообщила в понедельник... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:56

2022-01-25T01:56

2022-01-25T01:56

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Только четыре страны, включая Германию, уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из страны, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.Украинские дипломаты заявили, что на территории страны располагаются 129 посольств и консульств, а также представительств международных организаций. "По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия", - говорится в сообщении на сайте МИД.От других стран, включая граничащие с Россией, и организаций подобных уведомлений не поступало, утверждают дипломаты.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220125/deeskalatsiya-1769346390.html

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769333300.html

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в мире, сша, нато, мид украины, сергей лавров, россия