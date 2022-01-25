https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769426459.html

"ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве регионов, заявили в "Векторе"

"ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве регионов, заявили в "Векторе" - РИА Новости, 25.01.2022

"ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве регионов, заявили в "Векторе"

Вакцина "ЭпиВакКорона" на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации, сообщили журналистам в ГНЦ... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:07

2022-01-25T14:07

2022-01-25T14:14

россия

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общество

вакцинация

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ни одной партии вакцин от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-H" не распределено регионам с начала 2022 года."Сегодня вакцина "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от COVID-19", - говорится в сообщении.В 2021 году было произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины "ЭпиВакКорона", уточнили в центре.

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