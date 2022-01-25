13:57 25.01.2022 (обновлено: 15:26 25.01.2022)
Минздрав ответил на сообщения о приостановке производства "ЭпиВакКороны"
Минздрав: текущие остатки "ЭпиВакКороны" удовлетворяют потребность в них
© РИА Новости / Алексей МайшевУпаковка российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
Упаковка российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Остатков "ЭпиВакКороны" достаточно для удовлетворения текущих потребностей медучреждений, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов "ЭпиВакКорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них", — сказал он.
Ранее газета "Ведомости" написала, что ни одной партии вакцин новосибирского центра "Вектор" не распределено по регионам с начала года.
В пресс-службе ГНЦ заявили, что сейчас "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации. При этом очередной заказ от Минздрава ожидают в феврале.
Там уточнили, что в 2021 году произведено и введено в гражданский оборот около 13 миллионов доз.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Доступны также "КовиВак", "Спутник V" и его однокомпонентная версия "Лайт", в разработке находятся еще несколько препаратов.
По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.