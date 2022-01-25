https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769424221.html

Минздрав ответил на сообщения о приостановке производства "ЭпиВакКороны"

Минздрав ответил на сообщения о приостановке производства "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 25.01.2022

Минздрав ответил на сообщения о приостановке производства "ЭпиВакКороны"

Остатков "ЭпиВакКороны" достаточно для удовлетворения текущих потребностей медучреждений, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:57

2022-01-25T13:57

2022-01-25T15:26

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "эпиваккорона"

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Остатков "ЭпиВакКороны" достаточно для удовлетворения текущих потребностей медучреждений, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов "ЭпиВакКорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них", — сказал он.Ранее газета "Ведомости" написала, что ни одной партии вакцин новосибирского центра "Вектор" не распределено по регионам с начала года.В пресс-службе ГНЦ заявили, что сейчас "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации. При этом очередной заказ от Минздрава ожидают в феврале.Там уточнили, что в 2021 году произведено и введено в гражданский оборот около 13 миллионов доз.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Доступны также "КовиВак", "Спутник V" и его однокомпонентная версия "Лайт", в разработке находятся еще несколько препаратов.По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769376037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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