https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769376037.html

Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ

Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2022

Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ

Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", с начала 2022 года запросов на выпуск этой вакцины не было ни со стороны... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:40

2022-01-25T10:40

2022-01-25T14:56

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", с начала 2022 года запросов на выпуск этой вакцины не было ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора, сообщает газета "Ведомости"."Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины", — пишет издание со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.В Госдуме и российской фармацевтической компании также уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны."Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало", — сообщает газета со ссылкой на представителя "Герофарма", контрактного производителя "ЭпиВакКороны" среди частных фармкомпаний.При этом издание приводит слова представителя научного центра "Вектор", который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н" есть на складах производителей."Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин — его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз", — пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.В статье указывается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н" и "Ковивака", готовы к продолжению выпуска вакцин. По словам представителя Минздрава, закупок препаратов "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28 процентов респондентов сообщили об отсутствии в их больницах "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н", а 48 процентов указали, что они в наличии. При этом 83 процентам врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70 процентов медиков рассказали, что "ЭпиВакКорона" не пользуется спросом у пациентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211209/omikron-1762955536.html

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