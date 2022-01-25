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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769376037.html
Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ
Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2022
Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ
Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", с начала 2022 года запросов на выпуск этой вакцины не было ни со стороны... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:40
2022-01-25T14:56
распространение коронавируса
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", с начала 2022 года запросов на выпуск этой вакцины не было ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора, сообщает газета "Ведомости"."Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины", — пишет издание со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.В Госдуме и российской фармацевтической компании также уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны."Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало", — сообщает газета со ссылкой на представителя "Герофарма", контрактного производителя "ЭпиВакКороны" среди частных фармкомпаний.При этом издание приводит слова представителя научного центра "Вектор", который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н" есть на складах производителей."Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин — его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз", — пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.В статье указывается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н" и "Ковивака", готовы к продолжению выпуска вакцин. По словам представителя Минздрава, закупок препаратов "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28 процентов респондентов сообщили об отсутствии в их больницах "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н", а 48 процентов указали, что они в наличии. При этом 83 процентам врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70 процентов медиков рассказали, что "ЭпиВакКорона" не пользуется спросом у пациентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19
10:40 25.01.2022 (обновлено: 14:56 25.01.2022)
 
Минздрав приостановил производство "ЭпиВакКороны", сообщили СМИ

"Ведомости": Минздрав приостановил производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", с начала 2022 года запросов на выпуск этой вакцины не было ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора, сообщает газета "Ведомости".
"Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины", — пишет издание со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.
В Госдуме и российской фармацевтической компании также уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.
Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны.
"Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало", — сообщает газета со ссылкой на представителя "Герофарма", контрактного производителя "ЭпиВакКороны" среди частных фармкомпаний.
При этом издание приводит слова представителя научного центра "Вектор", который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н" есть на складах производителей.
"Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин — его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз", — пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.
В статье указывается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н" и "Ковивака", готовы к продолжению выпуска вакцин. По словам представителя Минздрава, закупок препаратов "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.
Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28 процентов респондентов сообщили об отсутствии в их больницах "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н", а 48 процентов указали, что они в наличии. При этом 83 процентам врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70 процентов медиков рассказали, что "ЭпиВакКорона" не пользуется спросом у пациентов.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехГосдума РФЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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