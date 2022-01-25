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Сбой такого масштаба произошел впервые, заявил глава Минэнерго Киргизии
Сбой такого масштаба произошел впервые, заявил глава Минэнерго Киргизии - РИА Новости, 25.01.2022
Сбой такого масштаба произошел впервые, заявил глава Минэнерго Киргизии
Расследованием причин сбоя в энергосистеме Центральной Азии займется межгосударственная комиссия, сообщил во вторник на пресс-конференции глава министерства... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:45
2022-01-25T12:45
2022-01-25T20:06
киргизия
центральная азия
в мире
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Расследованием причин сбоя в энергосистеме Центральной Азии займется межгосударственная комиссия, сообщил во вторник на пресс-конференции глава министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев.По словам Бекмурзаева, энергоснабжение в Киргизии восстановлено уже на 50%. "В ближайшие час-два подключим всю страну", - подчеркнул он.В Киргизии и ряде других стран Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе в столице, началось поэтапное восстановление энергоснабжения.
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киргизия, центральная азия, в мире, энергоавария в центральной азии, видео
Сбой такого масштаба произошел впервые, заявил глава Минэнерго Киргизии
БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Расследованием причин сбоя в энергосистеме Центральной Азии займется межгосударственная комиссия, сообщил во вторник на пресс-конференции глава министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев.
2022-01-25T12:45
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12:45 25.01.2022 (обновлено: 20:06 25.01.2022)
Сбой такого масштаба произошел впервые, заявил глава Минэнерго Киргизии
Глава Минэнерго Киргизии Бекмурзаев: такой сбой в Центральной Азии произошел впервые