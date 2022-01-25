https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769410431.html

В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение

В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.01.2022

В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение Алма-Аты полностью отлажено, сообщили в местной энергопередающей компании. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:54

2022-01-25T12:54

2022-01-25T13:51

алма-ата

в мире

происшествия

казахстан

энергоавария в центральной азии

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Электроснабжение Алма-Аты полностью отлажено, сообщили в местной энергопередающей компании."АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей города Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг". Всем отключенным абонентам подана электроэнергия", — говорится в релизе.Отмечается, что в момент аварии обесточенными в мегаполисе оказались более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч — это жилые дома и квартиры.Во вторник из-за перегрузки транзитной линии "Север — Восток — Юг Казахстана" в трех странах Центральной Азии наблюдались перебои с электричеством.В Казахстане несколько часов без света оставались Алма-Ата, Шымкент и Тарас, а также Туркестанская область и прилегающий к ней районы.В Узбекистане блэкаут затронул Ферганскую, Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Навоийскую и Кашкадарьинскоую области, а также Ферганскую долину. В столице не работало метро, на крупнейшем в стране горнолыжном курорте Амирсое пассажиры застряли на канатной дороге. В Киргизии проблемы с электричеством коснулись большей части Бишкека, в городе отключались светофоры, столичный аэропорт Манас переходил на автономное энергообеспечение.

https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769408339.html

алма-ата

казахстан

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алма-ата, в мире, происшествия, казахстан, энергоавария в центральной азии