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В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение
В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.01.2022
В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение Алма-Аты полностью отлажено, сообщили в местной энергопередающей компании. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:54
2022-01-25T13:51
алма-ата
в мире
происшествия
казахстан
энергоавария в центральной азии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Электроснабжение Алма-Аты полностью отлажено, сообщили в местной энергопередающей компании."АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей города Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг". Всем отключенным абонентам подана электроэнергия", — говорится в релизе.Отмечается, что в момент аварии обесточенными в мегаполисе оказались более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч — это жилые дома и квартиры.Во вторник из-за перегрузки транзитной линии "Север — Восток — Юг Казахстана" в трех странах Центральной Азии наблюдались перебои с электричеством.В Казахстане несколько часов без света оставались Алма-Ата, Шымкент и Тарас, а также Туркестанская область и прилегающий к ней районы.В Узбекистане блэкаут затронул Ферганскую, Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Навоийскую и Кашкадарьинскоую области, а также Ферганскую долину. В столице не работало метро, на крупнейшем в стране горнолыжном курорте Амирсое пассажиры застряли на канатной дороге. В Киргизии проблемы с электричеством коснулись большей части Бишкека, в городе отключались светофоры, столичный аэропорт Манас переходил на автономное энергообеспечение.
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алма-ата, в мире, происшествия, казахстан, энергоавария в центральной азии
12:54 25.01.2022 (обновлено: 13:51 25.01.2022)
 
В Алма-Ате полностью восстановили электроснабжение

В Алма-Ате восстановили электроснабжение в полном объеме

© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкВиды Алма-Аты
Виды Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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Виды Алма-Аты
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Электроснабжение Алма-Аты полностью отлажено, сообщили в местной энергопередающей компании.
"АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей города Алматы, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг". Всем отключенным абонентам подана электроэнергия", — говорится в релизе.
Отмечается, что в момент аварии обесточенными в мегаполисе оказались более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч — это жилые дома и квартиры.
Во вторник из-за перегрузки транзитной линии "Север — Восток — Юг Казахстана" в трех странах Центральной Азии наблюдались перебои с электричеством.
В Казахстане несколько часов без света оставались Алма-Ата, Шымкент и Тарас, а также Туркестанская область и прилегающий к ней районы.
В Узбекистане блэкаут затронул Ферганскую, Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Навоийскую и Кашкадарьинскоую области, а также Ферганскую долину. В столице не работало метро, на крупнейшем в стране горнолыжном курорте Амирсое пассажиры застряли на канатной дороге.
В Киргизии проблемы с электричеством коснулись большей части Бишкека, в городе отключались светофоры, столичный аэропорт Манас переходил на автономное энергообеспечение.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Алма-АтаВ миреПроисшествияКазахстанЭнергоавария в Центральной Азии
 
 
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