https://ria.ru/20220125/elektroenergiya-1769431127.html

Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились

Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились - РИА Новости, 25.01.2022

Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились

Поставки электроэнергии из России в Казахстан, нарушенные из-за аварии в энергосистеме Средней Азии, возобновились, сообщили РИА Новости в "Интер РАО". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:23

2022-01-25T14:23

2022-01-25T14:27

в мире

казахстан

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узбекистан

энергоавария в центральной азии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Казахстан, нарушенные из-за аварии в энергосистеме Средней Азии, возобновились, сообщили РИА Новости в "Интер РАО"."В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан. По нашей информации, в 10.38 мск произошла синхронизация северной и южной энергосистем Казахстана", - пояснили в пресс-службе компании.Сбой в объединенном энергокольце затронул три страны - были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии. Казахстан в первые часы после аварии резко увеличил экспорт электроэнергии в РФ до 750 МВт из-за избытка мощности. До аварии переток электроэнергии осуществлялся из России в Казахстан.

https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769430588.html

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