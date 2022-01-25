https://ria.ru/20220125/elektroenergiya-1769431127.html
Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились
Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились - РИА Новости, 25.01.2022
Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились
Поставки электроэнергии из России в Казахстан, нарушенные из-за аварии в энергосистеме Средней Азии, возобновились, сообщили РИА Новости в "Интер РАО". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:23
2022-01-25T14:23
2022-01-25T14:27
в мире
казахстан
центральная азия
россия
киргизия
узбекистан
энергоавария в центральной азии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Казахстан, нарушенные из-за аварии в энергосистеме Средней Азии, возобновились, сообщили РИА Новости в "Интер РАО"."В настоящий момент осуществляется экспорт из России в Казахстан. По нашей информации, в 10.38 мск произошла синхронизация северной и южной энергосистем Казахстана", - пояснили в пресс-службе компании.Сбой в объединенном энергокольце затронул три страны - были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии. Казахстан в первые часы после аварии резко увеличил экспорт электроэнергии в РФ до 750 МВт из-за избытка мощности. До аварии переток электроэнергии осуществлялся из России в Казахстан.
https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769430588.html
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в мире, казахстан, центральная азия, россия, киргизия, узбекистан, энергоавария в центральной азии
14:23 25.01.2022 (обновлено: 14:27 25.01.2022)
Поставки электроэнергии из России в Казахстан возобновились
Поставки электроэнергии из России в Казахстан, прерванные из-за аварии, возобновились