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Десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке, заявили в МККК
Десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке, заявили в МККК - РИА Новости, 25.01.2022
Десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке, заявили в МККК
Десятки тысяч людей были вынуждены бежать в соседние районы после обострения ситуации в сирийском городе Эль-Хасеке, вызванного нападением террористов ИГИЛ* на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:10
2022-01-25T03:13
в мире
сирия
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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Десятки тысяч людей были вынуждены бежать в соседние районы после обострения ситуации в сирийском городе Эль-Хасеке, вызванного нападением террористов ИГИЛ* на тюрьму, сообщил Международный комитет Красного Креста.Террористы ИГ* 20 января организовали атаку на тюрьму "Ас-Сынаа", где находились члены террористической организации, в попытке их освободить. Бои между террористами и формированиями арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), контролирующих провинцию, продолжаются несколько дней."Мы сильно обеспокоены положением людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и теперь нуждаются в крове, питании, воде, медицинских услугах и прежде всего безопасности, особенно учитывая, что сейчас температура опускается ниже нуля градусов", - заявил глава МККК в Сирии Кристоф Мартин. Организация отмечает, что число переселенцев достигает "десятков тысяч".Согласно заявлению, МККК призвала все стороны обеспечить беспрепятственный доступ для оказания срочной помощи нуждающимся, а также гуманно относиться к людям, которые не принимают прямого участия в боевых действиях.Как ранее сообщили боевики ИГ*, захваченные курдами, в нападении на тюрьму участвовали до 200 смертников. Сбежавшие в жилые кварталы террористы уже несколько дней продолжают оказывать вооруженное сопротивление, используя в качестве живых щитов около 700 несовершеннолетних. Курдским формированиям оказывают помощь авиация и бронетехника международной коалиции во главе с США, задействованы более десяти тысяч бойцов SDF. По последним данным, около 300 террористов сдались силам SDF, 175 были ликвидированы, со стороны курдских формирований погибли 27 военнослужащих.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия
03:10 25.01.2022 (обновлено: 03:13 25.01.2022)
 
Десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке, заявили в МККК

МККК: десятки тысяч людей покинули сирийский город Эль-Хасеке из-за нападения на тюрьму

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовГород Эль-Хасака (Хасеке) на востоке Сирии
Город Эль-Хасака (Хасеке) на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Город Эль-Хасака (Хасеке) на востоке Сирии
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Десятки тысяч людей были вынуждены бежать в соседние районы после обострения ситуации в сирийском городе Эль-Хасеке, вызванного нападением террористов ИГИЛ* на тюрьму, сообщил Международный комитет Красного Креста.
Террористы ИГ* 20 января организовали атаку на тюрьму "Ас-Сынаа", где находились члены террористической организации, в попытке их освободить. Бои между террористами и формированиями арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF), контролирующих провинцию, продолжаются несколько дней.
"Мы сильно обеспокоены положением людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и теперь нуждаются в крове, питании, воде, медицинских услугах и прежде всего безопасности, особенно учитывая, что сейчас температура опускается ниже нуля градусов", - заявил глава МККК в Сирии Кристоф Мартин. Организация отмечает, что число переселенцев достигает "десятков тысяч".
Согласно заявлению, МККК призвала все стороны обеспечить беспрепятственный доступ для оказания срочной помощи нуждающимся, а также гуманно относиться к людям, которые не принимают прямого участия в боевых действиях.
Как ранее сообщили боевики ИГ*, захваченные курдами, в нападении на тюрьму участвовали до 200 смертников. Сбежавшие в жилые кварталы террористы уже несколько дней продолжают оказывать вооруженное сопротивление, используя в качестве живых щитов около 700 несовершеннолетних. Курдским формированиям оказывают помощь авиация и бронетехника международной коалиции во главе с США, задействованы более десяти тысяч бойцов SDF. По последним данным, около 300 террористов сдались силам SDF, 175 были ликвидированы, со стороны курдских формирований погибли 27 военнослужащих.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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