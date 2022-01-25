https://ria.ru/20220125/ekspress-testy-1769450774.html

Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы

Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы - РИА Новости, 25.01.2022

Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во все регионы страны поставлены экспресс-тесты на коронавирус, регионам их необходимо использовать. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:33

2022-01-25T15:33

2022-01-25T15:42

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во все регионы страны поставлены экспресс-тесты на коронавирус, регионам их необходимо использовать."Во все субъекты РФ поставлены экспресс-тесты иммунохроматографические для определения максимально быстро СOVID-19 у пациента с инфекцией", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова обратила внимание на необходимость использовать эти тесты, в первую очередь, для экспресс-диагностики и дифференциальной диагностики.

https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии