https://ria.ru/20220125/ekspress-testy-1769450774.html
Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы
Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы - РИА Новости, 25.01.2022
Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во все регионы страны поставлены экспресс-тесты на коронавирус, регионам их необходимо использовать. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:33
2022-01-25T15:33
2022-01-25T15:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во все регионы страны поставлены экспресс-тесты на коронавирус, регионам их необходимо использовать."Во все субъекты РФ поставлены экспресс-тесты иммунохроматографические для определения максимально быстро СOVID-19 у пациента с инфекцией", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова обратила внимание на необходимость использовать эти тесты, в первую очередь, для экспресс-диагностики и дифференциальной диагностики.
https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:33 25.01.2022 (обновлено: 15:42 25.01.2022)
Попова заявила о поставке экспресс-тестов на COVID-19 во все регионы
Глава Роспотребнадзора Попова: во все регионы страны поставлены экспресс-тесты на COVID-19