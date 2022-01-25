https://ria.ru/20220125/eksport-1769476012.html

США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме

США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.01.2022

США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме

США готовы на меры экспортного контроля в отношении РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:25

2022-01-25T17:25

2022-01-25T17:59

в мире

экспорт

сша

санкции в отношении россии

санкции

россия

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовы на меры экспортного контроля в отношении РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769472728.html

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