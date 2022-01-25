17:25 25.01.2022 (обновлено: 17:59 25.01.2022)
США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме
Белый дом: США готовы ввести экспортный контроль против России при эскалации на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовы на меры экспортного контроля в отношении РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
"Мы также готовы ввести новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии (президента РФ Владимира – ред.) Путина в среднесрочной перспективе. Экспортный контроль лишит Россию от того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить", - сказал он.
Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.
“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.