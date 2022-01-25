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https://ria.ru/20220125/eksport-1769476012.html
США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме
США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.01.2022
США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме
США готовы на меры экспортного контроля в отношении РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:25
2022-01-25T17:59
в мире
экспорт
сша
санкции в отношении россии
санкции
россия
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовы на меры экспортного контроля в отношении РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, экспорт, сша, санкции в отношении россии, санкции, россия
17:25 25.01.2022 (обновлено: 17:59 25.01.2022)
 
США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме

Белый дом: США готовы ввести экспортный контроль против России при эскалации на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США готовы на меры экспортного контроля в отношении РФ в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

"Мы также готовы ввести новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии (президента РФ Владимира – ред.) Путина в среднесрочной перспективе. Экспортный контроль лишит Россию от того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить", - сказал он.

Он пояснил, что по сути это ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Такие меры должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.
“Эти меры будут иметь минимальное влияние на мировую цепь поставок, поскольку мы говорим о лишении России продукции, которая является критически важной для ее собственных амбиций по развитию высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение”, - сказал представитель администрации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
17:10
В Белом доме пригрозили более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году
 
В миреЭкспортСШАСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссия
 
 
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