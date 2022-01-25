https://ria.ru/20220125/donbass-1769525810.html

Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.01.2022

Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев не заинтересован в реальной деэскалации ситуации у линии соприкосновения в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T23:58

2022-01-25T23:58

2022-01-25T23:58

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Киев не заинтересован в реальной деэскалации ситуации у линии соприкосновения в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры гуманитарной, политической, экономической и подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу. В среду состоится видеоконференция контактной группы."За четыре часа работы (подгруппы по безопасности – ред.) украинская сторона в очередной раз демонстрировала полное отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации на линии разграничения и желания устранить ключевые разногласия по координационному механизму (по перемирию в Донбассе – ред.). При этом господин Полищук (представитель Киева в подгруппе по безопасности Александр Полищук – ред.) уже рутинно изображал "титанические усилия" по имитации "стремления" Украины к миру", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.По словам Ковшарь, координатор подгруппы, глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик призвал стороны конфликта "найти способ восстановления утраченного доверия и механизма прямого взаимодействия, который функционировал ранее" до похищения Киевом офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в октябре 2021 года.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769523273.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр