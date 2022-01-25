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ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.01.2022
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин
Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:07
2022-01-25T21:07
2022-01-25T21:07
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денис пушилин
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, у ДНР "вызывает опасения перемещение к линии соприкосновения установок разминирования, что тоже говорит о подготовке к наступательным действиям".
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе