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ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.01.2022
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин
Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:07
2022-01-25T21:07
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, у ДНР "вызывает опасения перемещение к линии соприкосновения установок разминирования, что тоже говорит о подготовке к наступательным действиям".
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс
21:07 25.01.2022
 
ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookУчения ВСУ в Житомирской области
Учения ВСУ в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
Учения ВСУ в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"К сожалению, вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции (на линии соприкосновения) в плане того, что идет увеличение количества личностного состава, идет увеличение количества техники", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, у ДНР "вызывает опасения перемещение к линии соприкосновения установок разминирования, что тоже говорит о подготовке к наступательным действиям".
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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