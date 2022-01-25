https://ria.ru/20220125/donbass-1769462804.html

В ЛНР обвинили Киев в блокировании политических путей решения конфликта

В ЛНР обвинили Киев в блокировании политических путей решения конфликта - РИА Новости, 25.01.2022

В ЛНР обвинили Киев в блокировании политических путей решения конфликта

Представители Киева в политической подгруппе по Донбассу блокируют попытки политического решения конфликта, заявила пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:22

2022-01-25T16:22

2022-01-25T16:22

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ЛУГАНСК, 25 янв – РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе по Донбассу блокируют попытки политического решения конфликта, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник в режиме видеоконференции прошли переговоры политической и гуманитарной подгрупп по Донбассу. На среду запланировано заседание контактной группы."Даже малейшего намека на прогресс на этом заседании получить снова не удалось. Киев продолжает блокировать обсуждение политических механизмов урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.По ее словам, несмотря на все усилия представителей республик подвести представителей Киева к рассмотрению конкретных шагов по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, добиться конструктива так и не удалось."Вместо предметной работы над проектом "дорожной карты" (срочного поручения контактной группы), господин Костин (первый заместитель главы украинской делегации Андрей Костин – ред.) уходил в обсуждение частностей, пытался навязать обсуждение законопроектов, которые не были внесены на рассмотрение контактной группы", - говорится в сообщении.Ковшарь уточнила, что Киев также "категорически отвергает целесообразность утверждения "дорожной карты" Верховной Радой Украины", не объясняя при этом, каким образом представители Украины будут обеспечивать обязательность принятых контактной группой решений для всех ветвей украинской власти.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220125/lnr-1769395834.html

https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html

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украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр