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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 25.01.2022
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины
Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс групп спецназа ВСУ, подготовленных британскими инструкторами, заявил на брифинге начальник управления... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:55
2022-01-25T11:55
2022-01-25T11:55
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс групп спецназа ВСУ, подготовленных британскими инструкторами, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."В районе населенного пункта Лисичанск зафиксировано прибытие пяти групп сил специальных операций ВСУ, прошедших подготовку у британских инструкторов", - заявил Лещенко. По его словам, задача прибывших групп – проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на западной фильтровальной станции, обеспечивающую питьевой водой часть территории ЛНР.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220125/tanki-1769347865.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины
Народная милиция ЛНР заявила о прибытии в Донбасс подготовленного британцами спецназа ВСУ