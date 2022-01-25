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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 25.01.2022
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины
Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс групп спецназа ВСУ, подготовленных британскими инструкторами, заявил на брифинге начальник управления... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:55
2022-01-25T11:55
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс групп спецназа ВСУ, подготовленных британскими инструкторами, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."В районе населенного пункта Лисичанск зафиксировано прибытие пяти групп сил специальных операций ВСУ, прошедших подготовку у британских инструкторов", - заявил Лещенко. По его словам, задача прибывших групп – проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на западной фильтровальной станции, обеспечивающую питьевой водой часть территории ЛНР.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:55 25.01.2022
 
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины

Народная милиция ЛНР заявила о прибытии в Донбасс подготовленного британцами спецназа ВСУ

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс групп спецназа ВСУ, подготовленных британскими инструкторами, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"В районе населенного пункта Лисичанск зафиксировано прибытие пяти групп сил специальных операций ВСУ, прошедших подготовку у британских инструкторов", - заявил Лещенко. По его словам, задача прибывших групп – проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на западной фильтровальной станции, обеспечивающую питьевой водой часть территории ЛНР.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
03:01
В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танковые соединения
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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