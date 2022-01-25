https://ria.ru/20220125/donbass-1769390184.html

ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на безопасность

ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на безопасность - РИА Новости, 25.01.2022

ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на безопасность

Народная милиция ЛНР заявила о достаточном количестве сотрудников, вооружения и техники для пресечения посягательств на целостность и безопасность республики,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:42

2022-01-25T11:42

2022-01-25T11:46

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 янв- РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила о достаточном количестве сотрудников, вооружения и техники для пресечения посягательств на целостность и безопасность республики, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."В свою очередь, хочу в очередной раз отметить, что подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружением и техники, чтобы решительно пресечь любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской народной республики", - заявил Лещенко.

https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр