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США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников - РИА Новости, 25.01.2022
США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
США не будут принимать участие во встрече "нормандского формата" в среду, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T00:01
2022-01-25T00:01
2022-01-25T00:01
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. США не будут принимать участие во встрече "нормандского формата" в среду, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится во Франции 26 января. Источник РИА Новости в российской делегации уточнил, что переговоры пройдут в Париже."Я не ожидаю какого-либо американского участия в этом. Мы консультируемся с союзниками и партнерами, чтобы определить следующие шаги, и мы в контакте с РФ также. Мы полагаем, что дипломатия – это лучший путь, и мы готовы поддержать диалог и дипломатию, которые помогут снизить напряженность. Так что мы поддерживаем усилия, которые прилагает Россия в духе доброй воли", - сказал Прайс, касаясь предстоящих переговоров нормандского формата.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769339272.html
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в мире, украина, сша, нед прайс, россия
США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
США отказались участвовать во встрече "нормандского формата" на уровне советников