https://ria.ru/20220125/dollar-1769388823.html

Курс доллара вырос на 1,28 рубля

Курс доллара вырос на 1,28 рубля - РИА Новости, 25.01.2022

Курс доллара вырос на 1,28 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:34

2022-01-25T11:34

2022-01-25T22:09

экономика

доллар

россия

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск вторника вырос на 1,2773 рубля, составив 78,6422 рубля, свидетельствуют данные площадки.Накануне курс составил 77,3649 рубля за доллар.При этом в начале сегодняшнего дня рубль рос на фоне дорожающей нефти. Тем не менее, несмотря на наметившийся тренд, эксперты полагают, что доллар не сможет преодолеть отметку в 79 рублей в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы.В свою очередь, евро вырос на 1,34 рубля — до 88,93, сообщили в Центробанке.Накануне курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года. В результате Центробанк приостановил покупку американской валюты — это решение позволило стабилизировать ситуацию. Причиной ослабления рубля стала угроза обострения напряженности вокруг Украины. Еще одним фактором, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.

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экономика, доллар, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)