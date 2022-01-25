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Курс доллара вырос на 1,28 рубля
Курс доллара вырос на 1,28 рубля - РИА Новости, 25.01.2022
Курс доллара вырос на 1,28 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:34
2022-01-25T22:09
экономика
доллар
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск вторника вырос на 1,2773 рубля, составив 78,6422 рубля, свидетельствуют данные площадки.Накануне курс составил 77,3649 рубля за доллар.При этом в начале сегодняшнего дня рубль рос на фоне дорожающей нефти. Тем не менее, несмотря на наметившийся тренд, эксперты полагают, что доллар не сможет преодолеть отметку в 79 рублей в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы.В свою очередь, евро вырос на 1,34 рубля — до 88,93, сообщили в Центробанке.Накануне курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года. В результате Центробанк приостановил покупку американской валюты — это решение позволило стабилизировать ситуацию. Причиной ослабления рубля стала угроза обострения напряженности вокруг Украины. Еще одним фактором, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.
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экономика, доллар, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
11:34 25.01.2022 (обновлено: 22:09 25.01.2022)
 
Курс доллара вырос на 1,28 рубля

Курс доллара вырос до 78,64 рубля

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск вторника вырос на 1,2773 рубля, составив 78,6422 рубля, свидетельствуют данные площадки.
Накануне курс составил 77,3649 рубля за доллар.
При этом в начале сегодняшнего дня рубль рос на фоне дорожающей нефти.
Тем не менее, несмотря на наметившийся тренд, эксперты полагают, что доллар не сможет преодолеть отметку в 79 рублей в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы.
В свою очередь, евро вырос на 1,34 рубля — до 88,93, сообщили в Центробанке.
Накануне курс рубля усилил падение: евро превысил 89 рублей впервые с середины лета, доллар достиг отметки в 79 рублей — максимум с осени 2020-го. На этом фоне российский рынок акций также усилил снижение: рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 22 декабря 2020 года. В результате Центробанк приостановил покупку американской валюты — это решение позволило стабилизировать ситуацию.
Причиной ослабления рубля стала угроза обострения напряженности вокруг Украины. Еще одним фактором, как полагают эксперты, может быть неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
04:09
Эксперт допустил рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц
 
ЭкономикаДолларРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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