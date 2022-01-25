https://ria.ru/20220125/dollar-1769349732.html

Эксперт допустил рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц

Эксперт допустил рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц - РИА Новости, 25.01.2022

Эксперт допустил рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц

Геополитическая риторика вокруг Украины является основной причиной снижения курса рубля, при негативном развитии событий курс доллара может вырасти до 85-90... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:09

2022-01-25T04:09

2022-01-25T04:10

экономика

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Геополитическая риторика вокруг Украины является основной причиной снижения курса рубля, при негативном развитии событий курс доллара может вырасти до 85-90 рублей в течение следующих 30 дней, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Рубль на фоне обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной в понедельник продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро - выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. На этом фоне российская валюта отвоевала у доллара и евро около 90 копеек, однако через некоторое время вновь снижалась к вышеуказанным уровням.Существенные золотовалютные резервы, низкий внешний долг, профицит бюджета и профицит текущего счета платежного баланса поддерживают устойчивость финансовой системы России, подчеркивает аналитик."Курс смог бы вернуться к фундаментальным значениям и самостоятельно, если геополитическая риторика вокруг Украины несколько успокоится, а все заинтересованные стороны подтвердят намерения решить все вопросы дипломатическим путем. Тем не менее, пока остается крайне высокой вероятность негативного сценария. При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85-90 рублей в течение следующих 30 дней", - заключил Гришунин.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220122/evro-1769011079.html

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экономика, россия