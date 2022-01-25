https://ria.ru/20220125/doklad-1769408552.html

Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам

Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам - РИА Новости, 25.01.2022

Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, предоставило ли доклад министерство труда и соцзащиты Владимиру Путину по... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:46

2022-01-25T12:46

2022-01-25T12:50

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, предоставило ли доклад министерство труда и соцзащиты Владимиру Путину по недостигнутым целевым показателям помощи пенсионерам в прошлом году."Не могу вам так ответить навскидку, нужно это проверить в нашем контрольном управлении", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков, россия