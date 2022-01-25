https://ria.ru/20220125/doklad-1769408552.html
Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам
Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам - РИА Новости, 25.01.2022
Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, предоставило ли доклад министерство труда и соцзащиты Владимиру Путину по... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:46
2022-01-25T12:46
2022-01-25T12:50
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может сказать, предоставило ли доклад министерство труда и соцзащиты Владимиру Путину по недостигнутым целевым показателям помощи пенсионерам в прошлом году."Не могу вам так ответить навскидку, нужно это проверить в нашем контрольном управлении", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:46 25.01.2022 (обновлено: 12:50 25.01.2022)
Песков пообещал проверить, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам
Пресс-секретарь президента Песков проверит, получил ли Путин доклад о помощи пенсионерам