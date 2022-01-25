https://ria.ru/20220125/dokhod-1769353189.html

Опрос показал, сколько денег необходимо студенту для нормальной жизни

Опрос показал, сколько денег необходимо студенту для нормальной жизни - РИА Новости, 25.01.2022

Опрос показал, сколько денег необходимо студенту для нормальной жизни

Половина россиян считает, что современному студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15-30 тысяч рублей, при этом почти каждый пятый... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:18

2022-01-25T06:18

2022-01-25T06:19

общество

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Половина россиян считает, что современному студенту в России для нормальной жизни необходим ежемесячный доход в 15-30 тысяч рублей, при этом почти каждый пятый гражданин назвал достаточным доход в 30-45 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Более половины респондентов (51%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц. По мнению 18%, он может составлять до 15 тысяч. При этом 22% назвали достаточным доход от 30 до 45 тысяч рублей, 6% - от 45 до 70 тысяч, и еще 3% - свыше 70 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Оно проводилось 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Только 12% опрошенных считают, что студенты не должны подрабатывать, потому что это отвлекает их от учебы. По мнению 36% респондентов, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. Еще 30% россиян полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги, а 22% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.Половина россиян (50%) не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное. Каждый третий гражданин (32%) тратит на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 17% - 100-500 тысяч рублей, 1% - свыше 500 тысяч рублей.Чуть менее половины россиян (46%) заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. При этом 45% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Опыт образовательных кредитов имеют 10% респондентов.Абсолютное большинство граждан (82%) высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 8% респондентов полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование добровольное дело каждого. Каждый десятый опрошенный затруднился дать ответ на этот вопрос.

https://ria.ru/20220125/pribyl-1769351262.html

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общество, россия