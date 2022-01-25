11:09 25.01.2022 (обновлено: 12:46 25.01.2022)
Додон вновь прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний
Экс-президент Молдавии Додон прибыл в генпрокуратуру для дачи показаний по делу о хищении
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон прибыл в здании Генеральной прокуратуры. 25 января 2022
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 25 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон во вторник прибыл в генпрокуратуру республики для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура Молдавии 29 декабря вызвала Додона для дачи показаний по делу о хищении госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom. В тот же день он сообщил, что получил статус одного из подозреваемых. Додон заявил, что уверен в своей невиновности, но будет сотрудничать со следствием.
"Игорь Додон 25 января вызван в генпрокуратуру для дачи первых показаний по делу Energocom. Ранее его адвокат попросил время, чтобы ознакомиться с материалами дела", - заявила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры Марианна Керпек.
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.
Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.