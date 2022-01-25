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Додон вновь прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний

Додон вновь прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний - РИА Новости, 25.01.2022

Додон вновь прибыл в генпрокуратуру Молдавии для дачи показаний

Экс-президент Молдавии Игорь Додон во вторник прибыл в генпрокуратуру республики для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, передает... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:09

2022-01-25T11:09

2022-01-25T12:46

в мире

молдавия

игорь додон

генпрокуратура молдавии

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КИШИНЕВ, 25 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон во вторник прибыл в генпрокуратуру республики для дачи показаний по делу о хищении государственных средств, передает корреспондент РИА Новости.Генпрокуратура Молдавии 29 декабря вызвала Додона для дачи показаний по делу о хищении госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom. В тот же день он сообщил, что получил статус одного из подозреваемых. Додон заявил, что уверен в своей невиновности, но будет сотрудничать со следствием."Игорь Додон 25 января вызван в генпрокуратуру для дачи первых показаний по делу Energocom. Ранее его адвокат попросил время, чтобы ознакомиться с материалами дела", - заявила журналистам пресс-секретарь генпрокуратуры Марианна Керпек.Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.Додон в 2008 году возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

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в мире, молдавия, игорь додон, генпрокуратура молдавии