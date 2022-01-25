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В ДНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки - РИА Новости, 25.01.2022
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:28
2022-01-25T10:28
2022-01-25T10:28
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник представительство ДНР в СЦКК и управление Народной милиции самопровозглашенной республики не заявляли о нарушениях режима прекращения огня в течение прошедших суток."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатометы и стрелковое оружие.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки
Представительство ДНР заявило об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки