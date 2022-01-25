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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220125/degtyarev-1769359234.html
Дегтярев рассказал о проекте строительства Ниманской ГЭС в Хабаровском крае
Дегтярев рассказал о проекте строительства Ниманской ГЭС в Хабаровском крае - РИА Новости, 25.01.2022
Дегтярев рассказал о проекте строительства Ниманской ГЭС в Хабаровском крае
Строительство Ниманской гидроэлектростанции (ГЭС) в Хабаровском крае может решить проблему с паводками, сообщил во вторник губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:39
2022-01-25T08:39
хабаровский край
экономика
верхнебуреинский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сахалин
михаил дегтярев
нижне-бурейская гэс
бурейская гэс
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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Строительство Ниманской гидроэлектростанции (ГЭС) в Хабаровском крае может решить проблему с паводками, сообщил во вторник губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона провел экспертную встречу с почетным энергетиком России, Александром Гаркиным, строившим Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС на реке Бурея."С почетным энергетиком России Александром Гаркиным обсудил перспективы реализации крупномасштабного проекта по строительству в регионе третьей по счету гидроэлектростанции. Разрушительные наводнения последних нескольких лет в Хабаровском крае говорят об острой необходимости кардинального решения вопроса. Меня, как губернатора, в первую очередь, волнует потенциальное влияние Ниманской ГЭС на гидрологическую обстановку и энергетический баланс в крае", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.По словам энергетика, высокоэффективная Ниманская ГЭС установленной мощностью 600 МВт может стать третьей в каскаде гидросооружений в Верхнебуреинском районе, обеспечив надежную защиту региона от паводков. В настоящее время полезная емкость водохранилища Бурейской ГЭС составляет 10 кубокилометров. Будущая ГЭС на Нимане, правом притоке реки Бурея, способна вместить 8,3 кубических километра и сдержать натиск стихии в период большой воды, уверен Гаркин.Ранее, в апреле 2021 года, в ходе международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры", Дегтярев заявил, что реализация проекта Ниманской ГЭС плюс ко всему позволит обеспечить потребность в электроэнергии Восточного полигона и близлежащих к железной дороге поселков. Байкало-Амурская магистраль будет электрифицироваться. Только в пределах края дополнительные электромощности для тягловых подстанций превышали на тот момент 500 МВт. Потребность может быть удовлетворена как раз строительством новой высокоэффективной гидроэлектростанции, уверен глава региона. А в долгосрочной перспективе планируется создать энергомост на Сахалин.По оценкам губернатора, дополнительную привлекательность проекту придает "уникальность" водохранилища: оно не "затрагивает жилищных, экономических, культурных и особо охраняемых объектов".На Восточном экономическом форуме в прошлом году Дегтярев рассказал, что "большой интерес" к проекту строительства ГЭС в Хабаровском крае проявляют инвесторы из-за рубежа, в первую очередь из Китая, "у них прекрасные компетенции", заявлял глава региона.Президент России Владимир Путин в августе 2021 года дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реке Ниман, с учетом необходимости развития энергосистемы ДФО. "Русгидро" предлагает построить четыре противопаводковые ГЭС в бассейне Амура, рассказал на ВЭФ-2021 член правления компании Роман Бердников. Речь идет о Нижне-Зейской ГЭС (400 МВт), Селемджинской (100 МВт), Гилюйской (462 МВт) и Нижне-Ниманской (600 МВт). Проект строительства противопаводкого комплекса гидроэлектростанций реанимирован после катастрофического летнего наводнения на Дальнем Востоке.Как сообщал глава Минэнерго России Николай Шульгинов, стоимость всех ГЭС с учетом строительства схем выдачи мощности, водохранилищ и вспомогательных сооружений составляет около 320 миллиардов рублей. Он пояснял, что дороже всего, свыше 110 миллиардов рублей, обойдется строительство Ниманской. Также он отмечал, что "будет выбираться оптимальный вариант, но вряд ли будут строиться все четыре ГЭС".Дегтярев ведет планомерную работу по развитию региона, заблаговременно озаботился вопросом подготовки энергетической инфраструктуры, мощности которой должно хватить и для обычных потребителей, и для действующих предприятий и заводов, и для новых проектов, отметили в местном кабмине. Ранее он договорился о возобновлении строительства гидрозащитных сооружений в крае, инициировал смену недобросовестных подрядчиков, привлек внимание федерального центра к проблемам Амура, включая ухудшение паводковой обстановки и необходимость наладить работу по расчистке русла.В завершении встречи во вторник стороны договорились организовать дискуссионную площадку и привлечь к ее обсуждению представителей экспертного сообщества и бизнеса. Гаркин – уважаемый в отрасли специалист, к мнению которого прислушиваются не только энергетики, но и правительство РФ. Поддержка с его стороны может стать решающим фактором, надеются власти региона.Нижне-Ниманская ГЭС — проект ГЭС на реке Ниман, крупнейшем притоке Буреи, впадающем в реку выше Бурейской ГЭС. Проектная мощность — 600 МВт, годовая выработка — 1,8 млрд кВт·ч, полная ёмкость водохранилища — 13,5 кубических километров, полезная — 8,3 кубических километра. ГЭС будет обеспечивать электроэнергией второй путь БАМа.
https://ria.ru/20210903/ges-1748454921.html
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экономика, верхнебуреинский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин, михаил дегтярев, нижне-бурейская гэс, бурейская гэс, николай шульгинов, россия
08:39 25.01.2022
 
Дегтярев рассказал о проекте строительства Ниманской ГЭС в Хабаровском крае

Губернатор Дегтярев заявил, что строительство Ниманской ГЭС решит проблему с паводками

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Строительство Ниманской гидроэлектростанции (ГЭС) в Хабаровском крае может решить проблему с паводками, сообщил во вторник губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел экспертную встречу с почетным энергетиком России, Александром Гаркиным, строившим Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС на реке Бурея.
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"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС
"С почетным энергетиком России Александром Гаркиным обсудил перспективы реализации крупномасштабного проекта по строительству в регионе третьей по счету гидроэлектростанции. Разрушительные наводнения последних нескольких лет в Хабаровском крае говорят об острой необходимости кардинального решения вопроса. Меня, как губернатора, в первую очередь, волнует потенциальное влияние Ниманской ГЭС на гидрологическую обстановку и энергетический баланс в крае", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.
По словам энергетика, высокоэффективная Ниманская ГЭС установленной мощностью 600 МВт может стать третьей в каскаде гидросооружений в Верхнебуреинском районе, обеспечив надежную защиту региона от паводков. В настоящее время полезная емкость водохранилища Бурейской ГЭС составляет 10 кубокилометров. Будущая ГЭС на Нимане, правом притоке реки Бурея, способна вместить 8,3 кубических километра и сдержать натиск стихии в период большой воды, уверен Гаркин.
Ранее, в апреле 2021 года, в ходе международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры", Дегтярев заявил, что реализация проекта Ниманской ГЭС плюс ко всему позволит обеспечить потребность в электроэнергии Восточного полигона и близлежащих к железной дороге поселков. Байкало-Амурская магистраль будет электрифицироваться. Только в пределах края дополнительные электромощности для тягловых подстанций превышали на тот момент 500 МВт. Потребность может быть удовлетворена как раз строительством новой высокоэффективной гидроэлектростанции, уверен глава региона. А в долгосрочной перспективе планируется создать энергомост на Сахалин.
По оценкам губернатора, дополнительную привлекательность проекту придает "уникальность" водохранилища: оно не "затрагивает жилищных, экономических, культурных и особо охраняемых объектов".
На Восточном экономическом форуме в прошлом году Дегтярев рассказал, что "большой интерес" к проекту строительства ГЭС в Хабаровском крае проявляют инвесторы из-за рубежа, в первую очередь из Китая, "у них прекрасные компетенции", заявлял глава региона.
Президент России Владимир Путин в августе 2021 года дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реке Ниман, с учетом необходимости развития энергосистемы ДФО. "Русгидро" предлагает построить четыре противопаводковые ГЭС в бассейне Амура, рассказал на ВЭФ-2021 член правления компании Роман Бердников. Речь идет о Нижне-Зейской ГЭС (400 МВт), Селемджинской (100 МВт), Гилюйской (462 МВт) и Нижне-Ниманской (600 МВт). Проект строительства противопаводкого комплекса гидроэлектростанций реанимирован после катастрофического летнего наводнения на Дальнем Востоке.
Как сообщал глава Минэнерго России Николай Шульгинов, стоимость всех ГЭС с учетом строительства схем выдачи мощности, водохранилищ и вспомогательных сооружений составляет около 320 миллиардов рублей. Он пояснял, что дороже всего, свыше 110 миллиардов рублей, обойдется строительство Ниманской. Также он отмечал, что "будет выбираться оптимальный вариант, но вряд ли будут строиться все четыре ГЭС".
Дегтярев ведет планомерную работу по развитию региона, заблаговременно озаботился вопросом подготовки энергетической инфраструктуры, мощности которой должно хватить и для обычных потребителей, и для действующих предприятий и заводов, и для новых проектов, отметили в местном кабмине. Ранее он договорился о возобновлении строительства гидрозащитных сооружений в крае, инициировал смену недобросовестных подрядчиков, привлек внимание федерального центра к проблемам Амура, включая ухудшение паводковой обстановки и необходимость наладить работу по расчистке русла.
В завершении встречи во вторник стороны договорились организовать дискуссионную площадку и привлечь к ее обсуждению представителей экспертного сообщества и бизнеса. Гаркин – уважаемый в отрасли специалист, к мнению которого прислушиваются не только энергетики, но и правительство РФ. Поддержка с его стороны может стать решающим фактором, надеются власти региона.
Нижне-Ниманская ГЭС — проект ГЭС на реке Ниман, крупнейшем притоке Буреи, впадающем в реку выше Бурейской ГЭС. Проектная мощность — 600 МВт, годовая выработка — 1,8 млрд кВт·ч, полная ёмкость водохранилища — 13,5 кубических километров, полезная — 8,3 кубических километра. ГЭС будет обеспечивать электроэнергией второй путь БАМа.
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