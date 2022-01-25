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Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда
Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда - РИА Новости, 25.01.2022
Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР)... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:27
2022-01-25T13:27
общество
госдума рф
пенсионный фонд рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики.Как отмечается в пояснительной записке, инициатива разработана в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, на основе которых может быть сформирован набор социально-экономических показателей. Законопроектом предлагается обязать ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.Авторы инициативы подчеркнули, что необходимость предоставления ПФР в Росстат обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что это позволит установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, "что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия".
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общество, госдума рф, пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
13:27 25.01.2022
 
Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных ПФР для формирования статистики

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива разработана в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, на основе которых может быть сформирован набор социально-экономических показателей. Законопроектом предлагается обязать ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.
Авторы инициативы подчеркнули, что необходимость предоставления ПФР в Росстат обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что это позволит установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, "что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия".
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