https://ria.ru/20220125/dannye-1769418255.html

Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда - РИА Новости, 25.01.2022

Госдума приняла закон о предоставлении Росстату данных Пенсионного фонда

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР)... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:27

2022-01-25T13:27

2022-01-25T13:27

общество

госдума рф

пенсионный фонд рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики.Как отмечается в пояснительной записке, инициатива разработана в целях создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, на основе которых может быть сформирован набор социально-экономических показателей. Законопроектом предлагается обязать ПФР предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, а также административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.Авторы инициативы подчеркнули, что необходимость предоставления ПФР в Росстат обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что это позволит установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей, "что позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия".

https://ria.ru/20211228/inflyatsiya-1765827380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия