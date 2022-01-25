https://ria.ru/20220125/dali-1769420476.html
Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне
Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне - РИА Новости, 25.01.2022
Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне
Два рисунка художника Сальвадора Дали похитили из квартиры в Барселоне, сообщило агентство Efe. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:39
2022-01-25T13:39
2022-01-25T13:39
культура
испания
барселона (город)
сальвадор дали
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93475/70/934757071_207:0:1793:892_1920x0_80_0_0_5b5fef05f441ffcbac3a5cec9122240b.jpg
МАДРИД, 25 янв – РИА Новости. Два рисунка художника Сальвадора Дали похитили из квартиры в Барселоне, сообщило агентство Efe.Правоохранительные органы расследуют похищение как кражу со взломом, во время преступления в квартире никого не было.Рисунки были сделаны в 1922 году и относятся к раннему творчеству художника. По предварительным оценкам, каждый из них оценивается в 300 тысяч евро.
https://ria.ru/20220117/banksy-1768235558.html
испания
барселона (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93475/70/934757071_406:0:1595:892_1920x0_80_0_0_8a3e99cd3284f52d6782874e7b8a2502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, барселона (город), сальвадор дали, новости культуры
Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне
В Барселоне из частной квартиры похитили рисунки Сальвадора Дали