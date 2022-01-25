https://ria.ru/20220125/dali-1769420476.html

Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне

Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне - РИА Новости, 25.01.2022

Два рисунка Дали похитили из частной квартиры в Барселоне

Два рисунка художника Сальвадора Дали похитили из квартиры в Барселоне, сообщило агентство Efe. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:39

2022-01-25T13:39

2022-01-25T13:39

культура

испания

барселона (город)

сальвадор дали

новости культуры

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МАДРИД, 25 янв – РИА Новости. Два рисунка художника Сальвадора Дали похитили из квартиры в Барселоне, сообщило агентство Efe.Правоохранительные органы расследуют похищение как кражу со взломом, во время преступления в квартире никого не было.Рисунки были сделаны в 1922 году и относятся к раннему творчеству художника. По предварительным оценкам, каждый из них оценивается в 300 тысяч евро.

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испания, барселона (город), сальвадор дали, новости культуры