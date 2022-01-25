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Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 25.01.2022
Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Новый антирекорд по COVID-19 установлен во Франции: более 500 тысяч заболевших за сутки, сообщает санитарное агентство Santé publique. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:00
2022-01-25T22:00
2022-01-25T22:59
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Новый антирекорд по COVID-19 установлен во Франции: более 500 тысяч заболевших за сутки, сообщает санитарное агентство Santé publique.Впервые с момента начала эпидемии коронавируса за 24 часа были выявлены 501,6 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи.В последние недели количество заболевших коронавирусом во Франции растет крайне быстрыми темпами.
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в мире, франция, коронавирус covid-19
22:00 25.01.2022 (обновлено: 22:59 25.01.2022)
Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Во Франции зафиксировали новый антирекорд в 501,6 тысячи случаев COVID-19 за сутки