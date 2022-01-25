https://ria.ru/20220125/covid-1769344634.html

Как определить, что вы заболели COVID-19

Пульмонолог рассказал, почему некоторые люди не замечают COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

Как определить, что вы заболели COVID-19

Одним из самых страшных осложнений при COVID-19 является поражение легких. Почему некоторые люди не сразу замечают симптомы пневмонии и не обращаются вовремя к... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T02:08

2022-01-25T02:08

2022-01-25T02:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сергей пурясев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Одним из самых страшных осложнений при COVID-19 является поражение легких. Почему некоторые люди не сразу замечают симптомы пневмонии и не обращаются вовремя к медикам, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.Коронавирусная инфекция часто поражает легкие, однако заразившиеся ею пациенты могут какое-то время не замечать признаков развивающейся пневмонии, отметил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "ЛОР-Астма" Сергей Пурясев. Он объяснил это тем, что обычно человек использует свои органы дыхания лишь на 30 процентов.Во время нового витка распространения COVID-19 следует особенно внимательно относиться к своему организму, чтобы не пропустить опасные симптомы, отметил он. По словам врача, особенно бдительными должны быть курильщики, поскольку им сложнее других людей обнаружить воздействие инфекции на легкие."Если человек курит, то у него всегда в той или иной степени кашель присутствует. На фоне своей вредной привычки он может не заметить, что характер и частота кашля изменились", – предупредил Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik.Вакцинация помогает уменьшить вероятность заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение заболевания.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html

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коронавирус covid-19, сергей пурясев