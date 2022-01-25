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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/covid-1769344634.html
Как определить, что вы заболели COVID-19
Пульмонолог рассказал, почему некоторые люди не замечают COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Как определить, что вы заболели COVID-19
Одним из самых страшных осложнений при COVID-19 является поражение легких. Почему некоторые люди не сразу замечают симптомы пневмонии и не обращаются вовремя к... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:08
2022-01-25T02:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сергей пурясев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Одним из самых страшных осложнений при COVID-19 является поражение легких. Почему некоторые люди не сразу замечают симптомы пневмонии и не обращаются вовремя к медикам, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.Коронавирусная инфекция часто поражает легкие, однако заразившиеся ею пациенты могут какое-то время не замечать признаков развивающейся пневмонии, отметил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "ЛОР-Астма" Сергей Пурясев. Он объяснил это тем, что обычно человек использует свои органы дыхания лишь на 30 процентов.Во время нового витка распространения COVID-19 следует особенно внимательно относиться к своему организму, чтобы не пропустить опасные симптомы, отметил он. По словам врача, особенно бдительными должны быть курильщики, поскольку им сложнее других людей обнаружить воздействие инфекции на легкие."Если человек курит, то у него всегда в той или иной степени кашель присутствует. На фоне своей вредной привычки он может не заметить, что характер и частота кашля изменились", – предупредил Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik.Вакцинация помогает уменьшить вероятность заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение заболевания.
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коронавирус covid-19, сергей пурясев
02:08 25.01.2022 (обновлено: 02:09 25.01.2022)
 
Пульмонолог рассказал, почему некоторые люди не замечают COVID-19

Пульмонолог Пурясев посоветовал прислушаться к легким, чтобы не пропустить COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне" инфекционного отделения
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в "красной зоне" инфекционного отделения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Одним из самых страшных осложнений при COVID-19 является поражение легких. Почему некоторые люди не сразу замечают симптомы пневмонии и не обращаются вовремя к медикам, объяснил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Коронавирусная инфекция часто поражает легкие, однако заразившиеся ею пациенты могут какое-то время не замечать признаков развивающейся пневмонии, отметил врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "ЛОР-Астма" Сергей Пурясев. Он объяснил это тем, что обычно человек использует свои органы дыхания лишь на 30 процентов.
"В обычном режиме жизни мы пользуемся только 30 процентами возможностей наших органов дыхания. Остальные 70 процентов не задействованы. И если происходит поражение легочной ткани, то мы можем даже не заметить, что нагрузка на легкие возросла. В такие моменты подключаются компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты", – сказал Пурясев.
Во время нового витка распространения COVID-19 следует особенно внимательно относиться к своему организму, чтобы не пропустить опасные симптомы, отметил он. По словам врача, особенно бдительными должны быть курильщики, поскольку им сложнее других людей обнаружить воздействие инфекции на легкие.
"Если человек курит, то у него всегда в той или иной степени кашель присутствует. На фоне своей вредной привычки он может не заметить, что характер и частота кашля изменились", – предупредил Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik.
Вакцинация помогает уменьшить вероятность заражения COVID-19 и предотвратить тяжелое течение заболевания.
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