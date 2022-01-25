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Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах в год из федерального бюджета
Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах в год из федерального бюджета - РИА Новости, 25.01.2022
Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах в год из федерального бюджета
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя свои недавние слова о том, что на республику из бюджета ежегодно тратится свыше 300 миллиардов рублей, заявил, что эта... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:59
2022-01-25T21:06
россия
экономика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя свои недавние слова о том, что на республику из бюджета ежегодно тратится свыше 300 миллиардов рублей, заявил, что эта сумма равна 375 миллиардам рублей в год и она представляет собой всю бюджетную систему России в Чечне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что его заявление вызвало "массу кривотолков", и добавил, что не владеет в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком."Начнем с того, что речь о 375 миллиардах рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании", — написал Кадыров.Он также прикрепил справку о кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чечни за 2021 год, согласно которой всего кассовое исполнение составило 375,7 миллиарда рублей, из которых 102,7 миллиарда - исполнение федерального бюджета, 105,6 миллиарда — исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ, 7,2 миллиарда - исполнение бюджета Фонда социального страхования. Также в общую сумму сходит консолидированный бюджет Чеченской Республики (140,2 миллиарда рублей) и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования республики (19,4 миллиарда)."Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", — пояснил Кадыров.Он также призвал журналистов быть более объективными и профессиональными. "Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию. Для этого есть профильные ведомства, пресс-службы. В конце концов всегда можно уточнить информацию в открытых источниках в интернете", — добавил Кадыров.Накануне Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев". По его словам, в республике "готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам (инвесторам — ред.) любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть".
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россия, экономика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
17:59 25.01.2022 (обновлено: 21:06 25.01.2022)
 
Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах в год из федерального бюджета

Глава Чечни Кадыров заявил, что годовой бюджет Чечни составляет 375 миллиардов рублей

© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя свои недавние слова о том, что на республику из бюджета ежегодно тратится свыше 300 миллиардов рублей, заявил, что эта сумма равна 375 миллиардам рублей в год и она представляет собой всю бюджетную систему России в Чечне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что его заявление вызвало "массу кривотолков", и добавил, что не владеет в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком.
"Начнем с того, что речь о 375 миллиардах рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании", — написал Кадыров.
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Он также прикрепил справку о кассовом исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на территории Чечни за 2021 год, согласно которой всего кассовое исполнение составило 375,7 миллиарда рублей, из которых 102,7 миллиарда - исполнение федерального бюджета, 105,6 миллиарда — исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ, 7,2 миллиарда - исполнение бюджета Фонда социального страхования. Также в общую сумму сходит консолидированный бюджет Чеченской Республики (140,2 миллиарда рублей) и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования республики (19,4 миллиарда).
"Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", — пояснил Кадыров.
Он также призвал журналистов быть более объективными и профессиональными. "Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию. Для этого есть профильные ведомства, пресс-службы. В конце концов всегда можно уточнить информацию в открытых источниках в интернете", — добавил Кадыров.
Накануне Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев". По его словам, в республике "готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам (инвесторам — ред.) любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть".
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РоссияЭкономикаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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