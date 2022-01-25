https://ria.ru/20220125/chechnya-1769402225.html

В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне

В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне - РИА Новости, 25.01.2022

В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне

Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова глава Чечни Рамазана... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:25

2022-01-25T12:25

2022-01-25T14:54

чеченская республика (чечня)

экономика

рамзан кадыров

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова глава Чечни Рамазана Кадырова.Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев". По его словам, в республике "готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам (инвесторам – ред.) любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть"."Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит ещё наверстывать недоработки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.

https://ria.ru/20220124/chechnya-1769320472.html

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чеченская республика (чечня), экономика, рамзан кадыров, дмитрий песков, россия