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В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне
В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне - РИА Новости, 25.01.2022
В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне
Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова глава Чечни Рамазана... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:25
2022-01-25T14:54
чеченская республика (чечня)
экономика
рамзан кадыров
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова глава Чечни Рамазана Кадырова.Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев". По его словам, в республике "готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам (инвесторам – ред.) любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть"."Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит ещё наверстывать недоработки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.
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чеченская республика (чечня), экономика, рамзан кадыров, дмитрий песков, россия
12:25 25.01.2022 (обновлено: 14:54 25.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали экономическую ситуацию в Чечне

Пресс-секретарь Путина Песков о Чечне: уверены, что нет инвестиционно безнадежных регионов

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Зима в Грозном
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инвестиционно безнадежных регионов в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова глава Чечни Рамазана Кадырова.
Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 миллиардов рублей в год, без этих денег регион не продержится и "трех месяцев". По его словам, в республике "готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам (инвесторам – ред.) любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть".
"Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов. Есть специальные резервы для тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит ещё наверстывать недоработки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.
Глава республики Чечня Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Чеченская республика (Чечня)ЭкономикаРамзан КадыровДмитрий ПесковРоссия
 
 
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