https://ria.ru/20220125/burba-1769419027.html

Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины

Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины - РИА Новости, 25.01.2022

Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины

Бывший руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что принес РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:33

2022-01-25T13:33

2022-01-25T13:33

в мире

украина

владимир зеленский

гур минобороны украины

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Бывший руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что принес ему формулу вакцины от коронавируса.Ранее Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока, рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений Зеленского о причинах своего увольнения с должности."Первый раз услышал, когда президент об этом сказал", - сказал Бурба в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос, приносил ли он Зеленскому формулу вакцины от COVID-19.Он также добавил, что если бы и принес такую формулу, то была бы проведена оперативная работа в разведке, были бы доклады и рапорты.Бурба также прокомментировал слова президента о том, что он "аферист и авантюрист"."У меня такое впечатление вообще, что это был набор эмоциональных слов, я не могу себе позволить говорить в ответ. Мы работали с ним. Снять Бурбу можно было и в начале его каденции через 3 минуты, подписав указ", - сказал он.

https://ria.ru/20210209/strakh-1596606071.html

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в мире, украина, владимир зеленский, гур минобороны украины, коронавирус covid-19