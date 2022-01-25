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Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины
Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины - РИА Новости, 25.01.2022
Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины
Бывший руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что принес РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:33
2022-01-25T13:33
в мире
украина
владимир зеленский
гур минобороны украины
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Бывший руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что принес ему формулу вакцины от коронавируса.Ранее Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока, рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений Зеленского о причинах своего увольнения с должности."Первый раз услышал, когда президент об этом сказал", - сказал Бурба в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос, приносил ли он Зеленскому формулу вакцины от COVID-19.Он также добавил, что если бы и принес такую формулу, то была бы проведена оперативная работа в разведке, были бы доклады и рапорты.Бурба также прокомментировал слова президента о том, что он "аферист и авантюрист"."У меня такое впечатление вообще, что это был набор эмоциональных слов, я не могу себе позволить говорить в ответ. Мы работали с ним. Снять Бурбу можно было и в начале его каденции через 3 минуты, подписав указ", - сказал он.
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в мире, украина, владимир зеленский, гур минобороны украины, коронавирус covid-19
13:33 25.01.2022
 
Экс-глава разведки Украины опроверг заявление о передаче формулы вакцины

Экс-глава разведки Украины Бурба опроверг заявление Зеленского о передаче формулы вакцины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Бывший руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что принес ему формулу вакцины от коронавируса.
Ранее Бурба заявил, что в украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Зеленский во время пресс-марафона, посвященного "экватору" своего президентского срока, рассказал о причинах увольнения Бурбы с должности. По словам главы государства, Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль". Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений Зеленского о причинах своего увольнения с должности.
"Первый раз услышал, когда президент об этом сказал", - сказал Бурба в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос, приносил ли он Зеленскому формулу вакцины от COVID-19.
Он также добавил, что если бы и принес такую формулу, то была бы проведена оперативная работа в разведке, были бы доклады и рапорты.
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Бурба также прокомментировал слова президента о том, что он "аферист и авантюрист".
"У меня такое впечатление вообще, что это был набор эмоциональных слов, я не могу себе позволить говорить в ответ. Мы работали с ним. Снять Бурбу можно было и в начале его каденции через 3 минуты, подписав указ", - сказал он.
 
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