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В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород
В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород - РИА Новости, 25.01.2022
В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород
Минздрав Киргизии на фоне отключения электроэнергии сообщил, что в крупных больницах страны есть генераторы, "красные зоны" перешли на жидкий кислород в связи с РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:02
2022-01-25T11:02
2022-01-25T11:02
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центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Минздрав Киргизии на фоне отключения электроэнергии сообщил, что в крупных больницах страны есть генераторы, "красные зоны" перешли на жидкий кислород в связи с отключением электроэнергии, передает Sputnik Киргизия.Ранее в Киргизии и ряде других стран Центральной Азии произошел масштабный сбой энергосистемы."В крупных больницах есть генераторы, "красные зоны" перешли на жидкий кислород", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.
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в мире, киргизия, центральная азия, энергоавария в центральной азии
В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород
Sputnik: в крупных больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород