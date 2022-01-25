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В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород

В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород - РИА Новости, 25.01.2022

В больницах Киргизии из-за перебоев со светом перешли на жидкий кислород

Минздрав Киргизии на фоне отключения электроэнергии сообщил, что в крупных больницах страны есть генераторы, "красные зоны" перешли на жидкий кислород в связи с РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:02

2022-01-25T11:02

2022-01-25T11:02

в мире

киргизия

центральная азия

энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Минздрав Киргизии на фоне отключения электроэнергии сообщил, что в крупных больницах страны есть генераторы, "красные зоны" перешли на жидкий кислород в связи с отключением электроэнергии, передает Sputnik Киргизия.Ранее в Киргизии и ряде других стран Центральной Азии произошел масштабный сбой энергосистемы."В крупных больницах есть генераторы, "красные зоны" перешли на жидкий кислород", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.

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