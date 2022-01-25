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Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня - РИА Новости, 25.01.2022
Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:08
2022-01-25T08:31
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома, в связи с возросшей нагрузкой на здравоохранение из-за пандемии коронавируса.По его словам, несмотря на пандемию, как и прежде, в осенне-весенний сезон граждане болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, и, согласно правилам, заболевший сотрудник любого предприятия для оформления официального больничного обязан лично обращаться в медицинские учреждения. "Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное", - отметил общественник."Более того, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения, что делает рядовой поход к врачу смертельной лотереей", - добавил он.Петров уверен, что такая мера снимет немалую часть "рутинной нагрузки" с врачей районных поликлиник, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, а также позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых, и, помимо остального, поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования.
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общество, здоровье - общество
07:08 25.01.2022 (обновлено: 08:31 25.01.2022)
 
Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня

Член ОП Ленобласти Петров предложил Минтруду освободить простуженных от работы на три дня

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске в Москве
Мужчина в защитной маске в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске в Москве
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневный период, когда простудившийся работник может не оформлять официальный больничный и самостоятельно лечиться дома, в связи с возросшей нагрузкой на здравоохранение из-за пандемии коронавируса.

"Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального "больничного" безо всяких санкций со стороны работодателя", - говорится в письме Петрова Котякову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По его словам, несмотря на пандемию, как и прежде, в осенне-весенний сезон граждане болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, и, согласно правилам, заболевший сотрудник любого предприятия для оформления официального больничного обязан лично обращаться в медицинские учреждения. "Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное", - отметил общественник.
"Более того, простывший гражданин, отправляясь в ближайшую поликлинику для открытия обыкновенного больничного листа, находясь в очереди к терапевту, рискует "подхватить" опасный вирус уже в стенах медучреждения, что делает рядовой поход к врачу смертельной лотереей", - добавил он.
Петров уверен, что такая мера снимет немалую часть "рутинной нагрузки" с врачей районных поликлиник, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, а также позволит отделить поток легких сезонных простудных больных от более тяжелых, и, помимо остального, поможет сэкономить часть средств фонда медицинского страхования.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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