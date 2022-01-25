https://ria.ru/20220125/blokirovka-1769354286.html

"Ъ": Роскомнадзор хочет блокировать звонки с подменных номеров

"Ъ": Роскомнадзор хочет блокировать звонки с подменных номеров - РИА Новости, 25.01.2022

"Ъ": Роскомнадзор хочет блокировать звонки с подменных номеров

Подведомственный Роскомнадзору "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, блокирующей возможность использования подменных телефонных РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:53

2022-01-25T06:53

2022-01-25T08:39

общество

технологии

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Подведомственный Роскомнадзору "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, блокирующей возможность использования подменных телефонных номеров, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные тендера на портале госзакупок.Соответствующий контракт стоимостью 8,2 миллиона рублей заключен в конце декабря, работы выполняются под шифром "Идентификация".Как рассказал "Коммерсанту" представитель ГРЧЦ, указанное исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи. При этом опрошенные изданием поставщики услуг утверждают, что давно используют свои решения для блокировки подозрительных звонков.В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до одного миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.Сейчас по закону они обязаны передавать истинный номер абонента при отправке коротких текстовых сообщений, а также при установлении голосовых соединений как в телефонной сети, так и в сети передачи данных. По словам авторов закона, подмена абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети общего пользования наносят ущерб интересам государства и общества.

https://ria.ru/20211026/moshenniki-1756228357.html

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общество, технологии, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)