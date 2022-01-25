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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220125/blogery-1769410288.html
Продюсер TikTok-дома рассказал, сколько зарабатывают блогеры
Продюсер TikTok-дома рассказал, сколько зарабатывают блогеры - РИА Новости, 25.01.2022
Продюсер TikTok-дома рассказал, сколько зарабатывают блогеры
Продюсер TikTok-дома Dream Team Ярослав Андреев рассказал, сколько зарабатывают блогеры. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:20
2022-01-25T14:20
шоубиз
блогер
ксения собчак
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Продюсер TikTok-дома Dream Team Ярослав Андреев рассказал, сколько зарабатывают блогеры. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак. По его словам, у участников Dream Team нет зарплаты — у них процент от рекламы. И он одинаковый для всех. Правда, какой именно, продюсер не раскрыл. Андреев не стал называть имен, но признался, что тик-токеры в месяц получают от сотен тысяч до миллиона и больше. Продюсер также объяснил, что блогер должен делать, чтобы получить такие деньги. "В идеале на общем аккаунте должно быть пять роликов в день, а на личном — хотя бы один ролик в день в тик-токе. Это рекомендации", — рассказал Андреев.Поделился продюсер и тем, сколько зарабатывает сам."Мои услуги стоят достаточно. Но я забираю всегда меньше половины. То есть не будет такого, что артист получает меньше, чем продюсер", — говорит Андреев. Кроме TikTok-дома Dream Team, в числе проектов Андреева также сотрудничество с Денисом "Кураж — Бамбей" Колесниковым, Little Big, Димой Масленниковым, Алексеем Столяровым и другими. Недавно Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня.
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блогер, ксения собчак, звезды, знаменитости
14:20 25.01.2022
 
Продюсер TikTok-дома рассказал, сколько зарабатывают блогеры

Продюсер TikTok-дома Dream Team Ярослав Андреев рассказал о заработке блогеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЯрослав Андреев
Ярослав Андреев - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Продюсер TikTok-дома Dream Team Ярослав Андреев рассказал, сколько зарабатывают блогеры. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак.
По его словам, у участников Dream Team нет зарплаты — у них процент от рекламы. И он одинаковый для всех. Правда, какой именно, продюсер не раскрыл. Андреев не стал называть имен, но признался, что тик-токеры в месяц получают от сотен тысяч до миллиона и больше.
Продюсер также объяснил, что блогер должен делать, чтобы получить такие деньги.
"В идеале на общем аккаунте должно быть пять роликов в день, а на личном — хотя бы один ролик в день в тик-токе. Это рекомендации", — рассказал Андреев.
Поделился продюсер и тем, сколько зарабатывает сам.
"Мои услуги стоят достаточно. Но я забираю всегда меньше половины. То есть не будет такого, что артист получает меньше, чем продюсер", — говорит Андреев.
Кроме TikTok-дома Dream Team, в числе проектов Андреева также сотрудничество с Денисом "Кураж — Бамбей" Колесниковым, Little Big, Димой Масленниковым, Алексеем Столяровым и другими.
Недавно Агата Муцениеце назвала стоимость одного своего съемочного дня.
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