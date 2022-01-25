https://ria.ru/20220125/bishkek-1769396309.html
В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек
В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек - РИА Новости, 25.01.2022
В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек
Из лифтов столицы Киргизии на фоне отключения электричества эвакуировали 45 человек, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии Бишкека. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:03
2022-01-25T12:03
2022-01-25T12:03
в мире
киргизия
бишкек
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Из лифтов столицы Киргизии на фоне отключения электричества эвакуировали 45 человек, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии Бишкека."В муниципальное предприятие "Бишкекгорлифт" от горожан поступило 45 заявок о людях, которые оказались заперты в лифтах. В оперативном порядке всех горожан эвакуировали из лифтов. Никому медицинская помощь не потребовалась", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, точное количество застрявших в лифтах неизвестно, потому что не все подъемники находятся на балансе "Бишкекгорлифта".В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов началось поэтапное восстановление энергоснабжения.
https://ria.ru/20220125/bishkek-1769388943.html
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в мире, киргизия, бишкек, центральная азия, энергоавария в центральной азии
В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек
Из лифтов в столице Киргизии после отключения электричества эвакуировали 45 человек