https://ria.ru/20220125/bishkek-1769396309.html

В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек

В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек - РИА Новости, 25.01.2022

В Бишкеке из лифтов эвакуировали 45 человек

Из лифтов столицы Киргизии на фоне отключения электричества эвакуировали 45 человек, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии Бишкека. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:03

2022-01-25T12:03

2022-01-25T12:03

в мире

киргизия

бишкек

центральная азия

энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Из лифтов столицы Киргизии на фоне отключения электричества эвакуировали 45 человек, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе мэрии Бишкека."В муниципальное предприятие "Бишкекгорлифт" от горожан поступило 45 заявок о людях, которые оказались заперты в лифтах. В оперативном порядке всех горожан эвакуировали из лифтов. Никому медицинская помощь не потребовалась", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, точное количество застрявших в лифтах неизвестно, потому что не все подъемники находятся на балансе "Бишкекгорлифта".В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов началось поэтапное восстановление энергоснабжения.

https://ria.ru/20220125/bishkek-1769388943.html

https://ria.ru/20220125/bishkek-1769379763.html

киргизия

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в мире, киргизия, бишкек, центральная азия, энергоавария в центральной азии