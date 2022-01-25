https://ria.ru/20220125/bishkek-1769370903.html
Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме
Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 25.01.2022
Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме
Из-за отключения света аэропорт "Манас" в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение, работает штатно, но не в полном режиме, сообщает портал Sputnik. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:16
2022-01-25T10:16
2022-01-25T10:44
манас
бишкек
в мире
киргизия
энергоавария в центральной азии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Из-за отключения света аэропорт "Манас" в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение, работает штатно, но не в полном режиме, сообщает портал Sputnik."Аэропорт "Манас" работает. Приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад из-за отключения электричества. Остальное работает в прежнем режиме", - говорится в сообщении.Ранее большая часть киргизской столицы Бишкека осталась без электричества.
https://ria.ru/20220125/voda-1769367692.html
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манас , бишкек, в мире, киргизия, энергоавария в центральной азии
10:16 25.01.2022 (обновлено: 10:44 25.01.2022)
Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме
Бишкекский аэропорт "Манас" перешел на автономное энергообеспечение и работает штатно