https://ria.ru/20220125/bishkek-1769370903.html

Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме

Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 25.01.2022

Аэропорт Бишкека продолжает работу в штатном режиме

Из-за отключения света аэропорт "Манас" в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение, работает штатно, но не в полном режиме, сообщает портал Sputnik. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:16

2022-01-25T10:16

2022-01-25T10:44

манас

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в мире

киргизия

энергоавария в центральной азии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Из-за отключения света аэропорт "Манас" в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение, работает штатно, но не в полном режиме, сообщает портал Sputnik."Аэропорт "Манас" работает. Приостановлена регистрация на авиарейс Бишкек — Исламабад из-за отключения электричества. Остальное работает в прежнем режиме", - говорится в сообщении.Ранее большая часть киргизской столицы Бишкека осталась без электричества.

https://ria.ru/20220125/voda-1769367692.html

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