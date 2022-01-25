https://ria.ru/20220125/bishkek-1769366783.html
Большая часть Бишкека осталась без электричества
Большая часть Бишкека осталась без электричества - РИА Новости, 25.01.2022
Большая часть Бишкека осталась без электричества
Большая часть столицы Киргизии осталась без электричества из-за сбоя в энергосистеме, очевидцы сообщают об отключениях по всей стране, передает корреспондент... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:46
2022-01-25T09:46
2022-01-25T10:44
в мире
киргизия
бишкек
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Большая часть столицы Киргизии осталась без электричества из-за сбоя в энергосистеме, очевидцы сообщают об отключениях по всей стране, передает корреспондент РИА Новости.Отключение света произошло во вторник примерно в 12.20 (9.20 мск). В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. В столице не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций.По сообщениям очевидцев, без света остались и большинство других городов Киргизии. Также СМИ сообщают о перебоях с электроэнергией по всему региону Центральной Азии.В министерстве энергетики Киргизии пока затруднились назвать причину сбоя. "Мы работаем над этим", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Не смогли объяснить причины происходящего и в распределяющих компаниях.
https://ria.ru/20220125/alma-ata-1769368313.html
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в мире, киргизия, бишкек, центральная азия, энергоавария в центральной азии
09:46 25.01.2022 (обновлено: 10:44 25.01.2022)
Большая часть Бишкека осталась без электричества
Большая часть Бишкека осталась без электричества, перебои фиксируют по всей Киргизии