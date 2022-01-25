https://ria.ru/20220125/bishkek-1769366783.html

Большая часть Бишкека осталась без электричества

Большая часть Бишкека осталась без электричества - РИА Новости, 25.01.2022

Большая часть Бишкека осталась без электричества

Большая часть столицы Киргизии осталась без электричества из-за сбоя в энергосистеме, очевидцы сообщают об отключениях по всей стране, передает корреспондент... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:46

2022-01-25T09:46

2022-01-25T10:44

в мире

киргизия

бишкек

центральная азия

энергоавария в центральной азии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154826/63/1548266372_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_6528c3fb9823401b4d1d262456571650.jpg

БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Большая часть столицы Киргизии осталась без электричества из-за сбоя в энергосистеме, очевидцы сообщают об отключениях по всей стране, передает корреспондент РИА Новости.Отключение света произошло во вторник примерно в 12.20 (9.20 мск). В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. В столице не работают светофоры, в высокоэтажных домах нет воды из-за отключения насосных станций.По сообщениям очевидцев, без света остались и большинство других городов Киргизии. Также СМИ сообщают о перебоях с электроэнергией по всему региону Центральной Азии.В министерстве энергетики Киргизии пока затруднились назвать причину сбоя. "Мы работаем над этим", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Не смогли объяснить причины происходящего и в распределяющих компаниях.

https://ria.ru/20220125/alma-ata-1769368313.html

киргизия

бишкек

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, бишкек, центральная азия, энергоавария в центральной азии