https://ria.ru/20220125/biometriya-1769500090.html
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии - РИА Новости, 25.01.2022
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии
Правительство РФ планирует, что к 2030 году 75 миллионов граждан страны смогут использовать биометрию для идентификации при получении коммерческих и... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:07
2022-01-25T19:07
2022-01-25T19:07
технологии
госуслуги
дмитрий чернышенко
россия
биометрия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ планирует, что к 2030 году 75 миллионов граждан страны смогут использовать биометрию для идентификации при получении коммерческих и государственных услуг, при этом сдача биометрии останется добровольной, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Основные результаты этого федерального проекта к 2030 году: обеспечим возможность цифровой идентификации при получении любых коммерческих и государственных услуг для 75 миллионов граждан (это 51% населения страны)", - сказал Чернышенко в ходе совещания у главы правительства о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года."Мы уже неоднократно говорили и еще раз повторю, что сдача биометрии будет производиться по желанию гражданина", - отметил вице-премьер.По его словам, "в рамках цифрового профиля гражданина будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг".
https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html
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технологии, госуслуги, дмитрий чернышенко, россия, биометрия
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии
Вице-премьер Чернышенко: половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии