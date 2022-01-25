Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/biometriya-1769500090.html
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии - РИА Новости, 25.01.2022
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии
Правительство РФ планирует, что к 2030 году 75 миллионов граждан страны смогут использовать биометрию для идентификации при получении коммерческих и... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:07
2022-01-25T19:07
технологии
госуслуги
дмитрий чернышенко
россия
биометрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:310:2672:1813_1920x0_80_0_0_1bb961624b59fdc56ce6811643ea1e85.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ планирует, что к 2030 году 75 миллионов граждан страны смогут использовать биометрию для идентификации при получении коммерческих и государственных услуг, при этом сдача биометрии останется добровольной, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Основные результаты этого федерального проекта к 2030 году: обеспечим возможность цифровой идентификации при получении любых коммерческих и государственных услуг для 75 миллионов граждан (это 51% населения страны)", - сказал Чернышенко в ходе совещания у главы правительства о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года."Мы уже неоднократно говорили и еще раз повторю, что сдача биометрии будет производиться по желанию гражданина", - отметил вице-премьер.По его словам, "в рамках цифрового профиля гражданина будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг".
https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html
https://ria.ru/20211230/dannye-1766178101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_229e400270de6f43d442dced214d461d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, госуслуги, дмитрий чернышенко, россия, биометрия
19:07 25.01.2022
 
Половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии

Вице-премьер Чернышенко: половина россиян к 2030 году смогут получать услуги по биометрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Снятие биометрических данных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ планирует, что к 2030 году 75 миллионов граждан страны смогут использовать биометрию для идентификации при получении коммерческих и государственных услуг, при этом сдача биометрии останется добровольной, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Основные результаты этого федерального проекта к 2030 году: обеспечим возможность цифровой идентификации при получении любых коммерческих и государственных услуг для 75 миллионов граждан (это 51% населения страны)", - сказал Чернышенко в ходе совещания у главы правительства о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 16:58
На "Госуслугах" появится возможность входа с помощью биометрии
"Мы уже неоднократно говорили и еще раз повторю, что сдача биометрии будет производиться по желанию гражданина", - отметил вице-премьер.
По его словам, "в рамках цифрового профиля гражданина будет доступно более 150 видов сведений, которые будут передаваться через портал госуслуг".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 14:14
Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных
 
ТехнологииГосуслугиДмитрий ЧернышенкоРоссияБиометрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
21:50На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
Лента новостейМолния
Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружиеНа Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"