https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769524324.html
США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп - РИА Новости, 25.01.2022
США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
США проинформировали Украину о содержании готовящегося ответа на предложения России в области безопасности, сообщил на брифинге журналистам официальный... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T23:27
2022-01-25T23:27
2022-01-25T23:47
в мире
украина
сша
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нато
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США проинформировали Украину о содержании готовящегося ответа на предложения России в области безопасности, сообщил на брифинге журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. "Мы не только проинформировали их... но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", - сказал он.Американская администрация обещает передать России ответ в письменном виде на этой неделе, так же намерена поступить НАТО.
https://ria.ru/20220125/putin-1769521792.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, нед прайс
23:27 25.01.2022 (обновлено: 23:47 25.01.2022)
США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
Госдеп заявил, что США проинформировали Украину о содержании ответа России по безопасности