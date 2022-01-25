https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769524324.html

США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп

США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп - РИА Новости, 25.01.2022

США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп

США проинформировали Украину о содержании готовящегося ответа на предложения России в области безопасности, сообщил на брифинге журналистам официальный... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T23:27

2022-01-25T23:27

2022-01-25T23:47

в мире

украина

сша

россия

нато

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. США проинформировали Украину о содержании готовящегося ответа на предложения России в области безопасности, сообщил на брифинге журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. "Мы не только проинформировали их... но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", - сказал он.Американская администрация обещает передать России ответ в письменном виде на этой неделе, так же намерена поступить НАТО.

https://ria.ru/20220125/putin-1769521792.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, нато, нед прайс